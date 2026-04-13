Últimos días para participar en la exposición Disidencias en Resistencia por el Mes del Orgullo

La convocatoria para integrar la cuarta edición de la exposición “Disidencias en resistencia” está por cerrar, pero aún tienes oportunidad de participar con una obra de arte y sumar a este diálogo sobre la identidad y la libertad.

Organizada por el colectivo Orgullo y Dignidad, la muestra colectiva es una de las actividades con las que en Saltillo se conmemora el mes del Orgullo en junio y para esta ocasión se están convocando a artistas mayores de 18 que trabajen con cualquier disciplina visual o plástica, desde desde la pintura, la escultura y el grabado, hasta la fotografía, la instalación, el arte objeto y demás.

En el caso de las piezas bidimensionales, estas no deberán superar los 120 x 200 centímetros, mientras que las tridimensionales deberán ser menores a 120 x 120 x 120 centímetros y con un peso máximo de 30 kg.