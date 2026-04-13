Últimos días para participar en la exposición Disidencias en Resistencia por el Mes del Orgullo
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Organizada por el colectivo Orgullo y Dignidad de Saltillo, esta exposición colectiva reúne el trabajo de artistas locales en torno a temas relativos a la identidad sexogenérica, los derechos humanos y la libertad sexual
La convocatoria para integrar la cuarta edición de la exposición “Disidencias en resistencia” está por cerrar, pero aún tienes oportunidad de participar con una obra de arte y sumar a este diálogo sobre la identidad y la libertad.
Organizada por el colectivo Orgullo y Dignidad, la muestra colectiva es una de las actividades con las que en Saltillo se conmemora el mes del Orgullo en junio y para esta ocasión se están convocando a artistas mayores de 18 que trabajen con cualquier disciplina visual o plástica, desde desde la pintura, la escultura y el grabado, hasta la fotografía, la instalación, el arte objeto y demás.
En el caso de las piezas bidimensionales, estas no deberán superar los 120 x 200 centímetros, mientras que las tridimensionales deberán ser menores a 120 x 120 x 120 centímetros y con un peso máximo de 30 kg.
Cada artista podrá participar hasta con tres piezas, siempre y cuando estas no hayan formado parte de las ediciones previas de “Disidencias en resistencia”.
El registro continúa abierto hasta el 15 de abril. Este se realiza por medio del correo electrónico cultura@orgulloydignidad.com, a donde se deberá un único archivo PDF que deberá incluir la ficha técnica de la obra, su descripción conceptual y los datos de contacto del autor.
La selección de las obras se realizará por un comité interno y se les notificará a las personas seleccionadas el día 1 de mayo y a través de las redes del Festival del Orgullo. La entrega de obra se realizará los días 12 y 13 de mayo la inauguración de la muestra el día 20 de ese mes en el Centro Cultural Teatro García Carrillo.
Para más detalles se pueden consultar la convocatoria en las redes sociales de Orgullo y Dignidad Saltillo en Facebook e Instagram.