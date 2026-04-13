$!Mapamóvil: Un proyecto de promocion de la lectura por el que puedes votar en Participa Saltillo

Otro de los proyectos que están compitiendo para recibir un apoyo del Ayuntamiento de Saltillo a través de su programa Participa Saltillo es “Mapamóvil: lectura, comunidad y cultura viva en el corazón de Saltillo”, una iniciativa de la escritora y promotora cultural Esther M. García. El proyecto se enfoca en “la implementación de estrategias de promoción lectora, formación literaria y reactivación de espacios culturales en el centro de la ciudad”, pensado para la Zona Centro en la categoría de Desarrollo Social y Humano, en la subcategoría de Servicios culturales a la comunidad.

“Mapamóvil propone intervenir de manera directa en tres espacios clave: la Biblioteca Pública Municipal Profr. Manuel Múzquiz Blanco, la Biblioteca Central Estatal Venustiano Carranza y el Archivo Municipal de Saltillo, con el objetivo de revitalizarlos como puntos activos de convivencia, aprendizaje y creación”, explica a través de un comunicado de prensa. Además de la activación de estos espacios públicos, el proyecto también tiene entre sus objetivos la creación de un acervo especializado en escritoras mexicanas, con énfasis en autoras saltillenses y coahuilenses; la implementación de talleres de creación literaria dirigidos al público en general y la formación de clubes de lectura enfocados en escritoras mexicanas.

Esto se realizará a través de dos etapas, una dedicada a la implementación de talleres, clubes de lectura y la conformación del acervo, y una posterior enfocada en la realización de un festival literario que celebre y visibilice el trabajo de las escritoras mexicanas. “Mapamóvil parte de la premisa de que la cultura no solo se observa, sino que se vive. En este sentido, el proyecto busca generar espacios seguros y de convivencia donde las personas puedan sentirse identificadas, valoradas y escuchadas”, agrega.

García, además de una galardonada escritora, es también la creadora del Mapa de Escritoras Mexicanas, una base de datos de que reconoce el trabajo de las autoras nacionales y pone su nombre en la historia literaria del país. Para votar, hay que entrar a la liga participa.saltillo.gob.mx/votaciones2026.php, registrar con la INE y elegir el proyecto No 7 de la Zona Centro de Saltillo.

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