Mapamóvil: Un proyecto de promocion de la lectura por el que puedes votar en Participa Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Artes
/ 13 abril 2026
    Mapamóvil: Un proyecto de promocion de la lectura por el que puedes votar en Participa Saltillo

La iniciativa propone intervenir tres espacios para convertirlos en un lugar de convivencia y lectura, donde las letras de las escritoras mexicanas se puedan dar a conocer

Otro de los proyectos que están compitiendo para recibir un apoyo del Ayuntamiento de Saltillo a través de su programa Participa Saltillo es “Mapamóvil: lectura, comunidad y cultura viva en el corazón de Saltillo”, una iniciativa de la escritora y promotora cultural Esther M. García.

El proyecto se enfoca en “la implementación de estrategias de promoción lectora, formación literaria y reactivación de espacios culturales en el centro de la ciudad”, pensado para la Zona Centro en la categoría de Desarrollo Social y Humano, en la subcategoría de Servicios culturales a la comunidad.

“Mapamóvil propone intervenir de manera directa en tres espacios clave: la Biblioteca Pública Municipal Profr. Manuel Múzquiz Blanco, la Biblioteca Central Estatal Venustiano Carranza y el Archivo Municipal de Saltillo, con el objetivo de revitalizarlos como puntos activos de convivencia, aprendizaje y creación”, explica a través de un comunicado de prensa.

Además de la activación de estos espacios públicos, el proyecto también tiene entre sus objetivos la creación de un acervo especializado en escritoras mexicanas, con énfasis en autoras saltillenses y coahuilenses; la implementación de talleres de creación literaria dirigidos al público en general y la formación de clubes de lectura enfocados en escritoras mexicanas.

https://vanguardia.com.mx/show/artes/404-not-found-la-verdad-de-un-feminicidio-dentro-de-memorias-cuestionables-PJ19989226

Esto se realizará a través de dos etapas, una dedicada a la implementación de talleres, clubes de lectura y la conformación del acervo, y una posterior enfocada en la realización de un festival literario que celebre y visibilice el trabajo de las escritoras mexicanas.

“Mapamóvil parte de la premisa de que la cultura no solo se observa, sino que se vive. En este sentido, el proyecto busca generar espacios seguros y de convivencia donde las personas puedan sentirse identificadas, valoradas y escuchadas”, agrega.

$!Mapamóvil: Un proyecto de promocion de la lectura por el que puedes votar en Participa Saltillo

García, además de una galardonada escritora, es también la creadora del Mapa de Escritoras Mexicanas, una base de datos de que reconoce el trabajo de las autoras nacionales y pone su nombre en la historia literaria del país.

Para votar, hay que entrar a la liga participa.saltillo.gob.mx/votaciones2026.php, registrar con la INE y elegir el proyecto No 7 de la Zona Centro de Saltillo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Literatura
Proyectos

Localizaciones


Saltillo

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

Selección de los editores
Desde su inauguración en 2009 a la fecha, el peaje ha aumentado 284 por ciento, mientras que la inflación ha sido solo de 109.55 por ciento.

Recetan nueva alza en autopista Saltillo-Monterrey: tarifa llega a $150
Saraperos de Saltillo y Acereros de Monclova empataron 3-3 en el Juego con Causa 2026, en un duelo que cerró la pretemporada con gran respuesta de la afición y apoyo a personas con TEA.

Fin de Pretemporada: Saraperos y Acereros empatan en el Juego con Causa en Saltillo
Apuesta. La presentación del canadiense generó debate sobre los estándares de los shows en vivo dentro de la industria pop.

Justin Bieber en Coachella: ¿Reinvención o mediocridad?
La incidencia en los casos de sarampión en Coahuila se agravó durante las vacaciones de Semana Santa.

Coahuila: Se disparan casos de sarampión en vacaciones al pasar de 15 a 33

El exgobernador de Veracruz llegará al final de su sentencia por asociación delictuosa y lavado de dinero, pero su situación jurídica no se libera.

Duarte ‘termina’ condena, pero seguirá en la cárcel: otro proceso lo mantiene tras las rejas
Titular de SSPC, Omar García Harfuch, confirmó que Juan Andrés Vega Carranza (d), presidente municipal de Taxco, y su padre, director del hospital IMSS-Bienestar, Juan Vega Arredondo (i), habían sido localizados con vida.

Localizan con vida a alcalde de Taxco y su padre, tras ser reportados como desaparecidos
El malware tiene la capacidad de capturar credenciales bancarias y evadir la autenticación multifactor.

Registra México 11 mil 695 ataques de nuevo malware bancario
Falla la app bancaria de BBVA

Falla la aplicación de BBVA en todo México