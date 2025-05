$!Un espacio para el Saltillo de antaño: Abren taller de dramaturgia y teatro para la tercera edad

“Estuve viendo los talleres que se están impartiendo en Saltillo y en el estado, además de otras partes de la república y me di cuenta que hay un sector de gente que le gusta el teatro, que asidua, pero por una u otra razón, trabajo o la edad, consideran que ya no tuvieran gran cosa que aportar”, compartió el tallerista para VANGUARDIA.

“A mí me interesa conocer de viva voz el Saltillo que fue y contrastarlo con el Saltillo que es. Las pláticas se ponen muy interesantes acerca de cómo eran las calles, cómo han cambiado, con ejercicios muy fáciles de salir, observar y describir. Estas descripciones se vuelven maravillosas”, señaló Zamora.

“Cada integrante hará un ejercicio de dramaturgia y más adelante, cuando estemos en la parte del entrenamiento actoral, empezaremos a trabajar lecturas, con los mismos integrantes del taller se harán los elencos y ahí ya dependiendo de los textos se hará una muestra representativa o abocarnos a un solo montaje y hacer un cuerpo técnico”, agregó.

La propuesta de este espacio también busca reconocer los conocimientos de las personas de la tercera edad, una población que puede llegar a verse severamente marginada, pero que aún tiene mucho por aportar y, como reza el nombre del taller, tiene “una vida por delante”.

“Es un taller muy filosófico, porque hago preguntas que parecieran muy obvias, como qué es el tiempo, y las respuestas son magníficas y me estoy llevando mucho aprendizaje. La vida sigue y todavía hay vida por delante, porque a veces decimos que hay personas que están ‘robando el aire’, somos muy egoístas en ese pensamiento y no respetamos y no comprendemos a los mayores como se hacía antes”, reflexionó.

El taller se realiza todos los sábados de 10:00 a 14:00 horas en la caballeriza del Centro Cultural Casa Purcell. Tiene un costo de recuperación de 250 pesos de inscripción y 300 de mensualidad.