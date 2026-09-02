$!Una catástrofe atrapada en el tiempo: Continúa en funciones ‘Curva Peligrosa’ en La Besana

En la obra de teatro “Curva Peligrosa” hay una serie de decisiones que marcan el destino final. Sus personajes están atrapados en el ímpetu de la adolescencia, a mil por hora, y lo que hoy es desenfreno mañana será catástrofe. Esta es la lección que busca entregar el texto de Edeberto “Pilo” Galindo, que llegó este fin de semana al Centro Cultural La Besana de la mano del Colectivo Aire, como su montaje debut, y que continuará en temporada durante el mes de septiembre.

Dirigida por Lilith Carrillo, la obra cuenta la historia de Corina, Carlos y Adrián, interpretados por Dana OM, Christopher Wayne y Rafael Hernández, respectivamente, amigos de toda la vida pero que a los 15 su amistad será puesta a prueba, mientras experimentan nuevas sensaciones y pasiones por primera vez. Esta exploración es el detonador de una serie de acontecimientos que los llevarán a descubrir que hay decisiones cuyas consecuencias a veces parecen lejanas o imposibles, pero pueden llegar a ser muy reales.

La propuesta busca un equilibrio entre la comedia, el drama y hasta la violencia, con una escenografía que funciona como recordatorio constante del catastrófico destino de los personajes, teniendo como punto de partida la pregunta “¿qué ocurre cuando escuchamos de verdad lo que viven las juventudes?”. “Habla de vínculos, de la necesidad de pertenecer y de las decisiones que pueden cambiarlo todo. Queremos que el público encuentre un espacio para reconocer sus propias preguntas y conversar sobre aquello que a veces resulta difícil de nombrar”, explican en el programa de mano.

El montaje cuenta también con la producción de Paola Reyes, la musicalización y diseño sonoro de Jesús Álvarez, coreografía y movimiento de Antonio Ramos, maquillaje de Liliana Valerio y la participación de Eva Gutiérrez como stage manager. “Curva Peligrosa” continuará con funciones los días 4, 5 y 11 de septiembre a las 20:00 horas y el día 6 a las 19:00 horas en La Besana. Los boletos se pueden adquirir desde 180 pesos por medio de las redes sociales de Colectivo Aire en Facebook e Instagram o a través de la plataforma Boletópolis.

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