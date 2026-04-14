Una gala ‘para devolver la paz espiritual’: Invitan a concierto de música barroca en Il Mercato
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El concierto forma parte de los conciertos que la Filarmónica del Desierto está ofreciendo de manera gratuita en este espacio
La Serie Ensambles en Il Mercato continúa este jueves con la “Gala Barroca: Pasión y Redención”, que llevará a la explanada de este centro gastronómico una experiencia donde la música “se presenta como una obra de alta cocina: precisa, compleja y profundamente sensorial”.
“Se despliega como un menú de contrastes, intensidad y delicadeza, tensión y reposo”, mencionó en rueda de prensa Esther Quintana, Secretaria de Cultura de Coahuila, sobre este concierto a cargo de un ensamble de la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila y que es totalmente gratuito.
La presentación contará con la participación del contratenor Héctor Sosa y la soprano Claudia Gutiérrez, quienes se unirán a la agrupación coahuilense bajo la batuta del maestro Natanael Espinoza en un programa donde se interpretarán obras de los compositores Johann Sebastian Bach, George Friedrich Handel, Giovanni Battista Pergolesi y Antonio Vivaldi.
“El programa es precioso, es muy elegante, tiene esta característica de abrazar el corazón”, explicó Espinoza, dándole la bienvenida al maestro Sosa y destacando que es la primera vez que dirige a un contratenor.
Sosa, originario de Tampico, Tamaulipas, ha destacado como cantante y productor a nivel nacional e internacional. Ganador del Premio a la mejor interpretación y Primer lugar en el Concurso Nacional de Canto “Carlo Morelli” y durante más de dos décadas, cantó la cantata Carmina Burana, de Orff, prácticamente con todas las orquestas del país, y bajo la conducción de destacados directores.
“Me emociona un programa tan nutrido. Vamos a revisar las obras espirituales que se compusieron en el barroco para honrar la liturgia católica”, explicó el maestro Sosa, “es un programa ameno, corto y [...] será una gala que nos va a devolver la paz espiritual y nos dejará muy felices”.
El concierto será este jueves 16 de abril en punto de las 19:00 horas en la explanada de Il Mercato. La entrada es libre y el cupo limitado.