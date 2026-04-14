Una gala ‘para devolver la paz espiritual’: Invitan a concierto de música barroca en Il Mercato

La Serie Ensambles en Il Mercato continúa este jueves con la “Gala Barroca: Pasión y Redención”, que llevará a la explanada de este centro gastronómico una experiencia donde la música “se presenta como una obra de alta cocina: precisa, compleja y profundamente sensorial”. “Se despliega como un menú de contrastes, intensidad y delicadeza, tensión y reposo”, mencionó en rueda de prensa Esther Quintana, Secretaria de Cultura de Coahuila, sobre este concierto a cargo de un ensamble de la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila y que es totalmente gratuito.

La presentación contará con la participación del contratenor Héctor Sosa y la soprano Claudia Gutiérrez, quienes se unirán a la agrupación coahuilense bajo la batuta del maestro Natanael Espinoza en un programa donde se interpretarán obras de los compositores Johann Sebastian Bach, George Friedrich Handel, Giovanni Battista Pergolesi y Antonio Vivaldi. “El programa es precioso, es muy elegante, tiene esta característica de abrazar el corazón”, explicó Espinoza, dándole la bienvenida al maestro Sosa y destacando que es la primera vez que dirige a un contratenor.

Sosa, originario de Tampico, Tamaulipas, ha destacado como cantante y productor a nivel nacional e internacional. Ganador del Premio a la mejor interpretación y Primer lugar en el Concurso Nacional de Canto “Carlo Morelli” y durante más de dos décadas, cantó la cantata Carmina Burana, de Orff, prácticamente con todas las orquestas del país, y bajo la conducción de destacados directores. “Me emociona un programa tan nutrido. Vamos a revisar las obras espirituales que se compusieron en el barroco para honrar la liturgia católica”, explicó el maestro Sosa, “es un programa ameno, corto y [...] será una gala que nos va a devolver la paz espiritual y nos dejará muy felices”.

El concierto será este jueves 16 de abril en punto de las 19:00 horas en la explanada de Il Mercato. La entrada es libre y el cupo limitado.

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