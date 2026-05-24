$!Unen la tradición y el orgullo a través del baile folklórico con gala de danza en Saltillo

La danza folklórica es una gran tradición que nos llena de orgullo y que se ha transmitido de generación en generación a través de la música, el color y el movimiento.

Por este motivo el sábado 23 de mayo en el Centro Cultural Vito Alessio Robles en punto de las 16:00 pm, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo realizó la presentación del espectáculo “Así baila Saltillo”, un evento que conmemoró la unión y el talento de los grupos folklóricos de nuestra ciudad.

La gala fue coordinada por la Compañía Folklórica de Saltillo Ixtle Coahuila y a través del Gobierno Municipal y durante el evento fueron presentados distintos grupos locales de danza, quienes llevaron al escenario realizaron danzas folklóricas representativas de México y de la región.

Entre el público se encontraron familiares y amigos orgullosos de ver el talento de sus conocidos recibiendolos con calurosas aplausos. El maestro de ceremonias dio un caluroso agradecimiento a los padres de familia por apoyar el talento de sus hijos que día tras día empeñan en fortalecer su talento.

Además entre las presentaciones de cada grupo, se dio un pequeño informe de los eventos en los cuales estarán participando próximamente, como una invitación para que el público pueda seguir al pendiente de sus actividades, así como de la escena local de la danza folklórica.

Entre estas próximas fechas se encuentran el Festival Internacional de las Artes (FINA) evento cultural y artístico más importante de Saltillo, que es celebrado cada verano para conmemorar el aniversario de la fundación de nuestra ciudad. En esta ocasión la FINA se realizará desde el 14 de junio hasta el 25 de julio, ampliando su calendario a más de un mes para empatar con las fechas de la Copa Mundial de Futbol, que celebrará algunos partidos en tierras mexicanas.

Publicidad

Temas

Danza

Localizaciones

Saltillo

