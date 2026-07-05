$!Valdemar Ayala presentó su libro ´Bitácora Cuneiforme´ en la FINA 2026

Valdemar Ayala es un autor y editor originario de la Ciudad de México, cuenta con distintas publicaciones como “Juegos cruzados”,” Sanación, agua creada” y “Donde está... + Elegía” entre otros, algunos de sus libros han sido traducidos al inglés, francés, alemán y portugués.

Por motivo del 449 aniversario de nuestra ciudad por medio del Festival Internacional de las Artes (FINA) de Saltillo, este jueves 02 de julio a las 19:00 horas se realizó la presentación del libro “Bitácora Cuneiforme” en la Librería del Fondo Carlos Monsiváis.

Este libro forma parte de la colección “Letras del Desierto” proyecto editorial impulsado por el el Instituto Municipal de Cultura, que tiene como objetivo difundir el trabajo de escritores locales.