Valdemar Ayala presentó su libro ´Bitácora Cuneiforme´ en la FINA 2026
Entre letras y diálogos se presentó el libro ´Bitácora Cuneiforme´ este 2 de junio en la Librería del Fondo Carlos Monsiváis
Valdemar Ayala es un autor y editor originario de la Ciudad de México, cuenta con distintas publicaciones como “Juegos cruzados”,” Sanación, agua creada” y “Donde está... + Elegía” entre otros, algunos de sus libros han sido traducidos al inglés, francés, alemán y portugués.
Por motivo del 449 aniversario de nuestra ciudad por medio del Festival Internacional de las Artes (FINA) de Saltillo, este jueves 02 de julio a las 19:00 horas se realizó la presentación del libro “Bitácora Cuneiforme” en la Librería del Fondo Carlos Monsiváis.
Este libro forma parte de la colección “Letras del Desierto” proyecto editorial impulsado por el el Instituto Municipal de Cultura, que tiene como objetivo difundir el trabajo de escritores locales.
La presentación inició con la lectura de las semblanzas tanto del autor como de sus participantes: Corín Zúñiga y Eliezer Jáuregui quienes dieron su interpretación del libro para los presentes, entre ellos amigos, familiares y compañeros de trabajo de Quintanilla ediciones.
“Terminé el libro con una sensación muy particular, no encontré respuestas absolutamente en nada, pero sí, una forma distinta de mirar y creo que es una de las cosas más valiosas que puede hacer la literatura por nosotros y creo que Valdemar lo logró muy bien, darnos una nueva perspectiva de lo que nosotros creemos que ya conocemos”, expresó Corin Zúñiga.
Durante la noche Valdemar cantó para el público, realizó algunas bromas referente al texto del libro y pidió al público realizar una dinámica, la cual consistió en que los presentes brindaran un número y el autor leía la página correspondiente.
Para finalizar se agradeció a los presentes a los cuales se les otorgó ejemplares gratuitos del libro.