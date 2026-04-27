$!Vampiros, niños y el amor de una madre: Lola Ancira presenta su libro ‘Los colmillos del muertito’

Vampiros hay muchos... Vampiros mexicanos no tantos, pero vampiros mexicanos que sean niños hay muchísimos menos y la escritora Lola Ancira ahora ha cobijado su más reciente libro a una de estas pequeñas y, aunque no lo parezcan, inocentes criaturas. De la mano de la ilustradora Alejandra Gamez, Ancira publicó “Los colmillos del muertito” (Corda Ediciones, 2026), que se presentará este martes 28 de abril en la Feria Internacional del Libro Coahuila 2026 en punto de las 17:30 horas en la Sala Julio Torri, con comentarios de Alejandra Medina. En entrevista con VANGUARDIA la autora destacó que este libro sirve como homenaje del libro “La voz de la sangre” de Gabriela Rábago Palafox, publicado en los 90’s pero que no tuvo buena difusión debido a la prematura muerte de su autora.

“Son cuentos que tienen como figura central distintos tipos de vampiros, mexicanos además, me fascinó mucho porque no había leído algo al respecto, literatura de vampiros así por una autora, además, mexicana”, compartió la autora. “Tiene un cuento que se llama ‘Criaturas de la noche’, basada a su vez en una leyenda de Momoxpan, una localidad en Puebla, sobre un niño asesinado en la Conquista que regresa a buscar a sus hermanos y a sus padres”, agregó. Pablito, el protagonista de esa historia, adquiere una “nueva vida” en el libro de Ancira, ahora bajo la protección de una madre preocupada por cuidar a su hijo en un mundo que le detesta y desea acabar con toda su especie. Porque el pequeño, a diferencia de otros vampiros, no fue convertido, así nació.

“Lo enlacé con otro elemento, con un lugar que ya conocía, que es la presa Taxhimay, que se construyó para abastecer de agua al estado de Hidalgo, en el Estado de México e inundaron el pueblo que estaba ahí. Ahora lo único que sobresale es la torre de una iglesia”, destacó. “Él no es malo en sí mismo, es una criatura que se comporta de cierta forma, que los seres humanos, desde nuestra moral y ética, vemos como algo negativo y reprobable, pero es una criatura distinta que tiene sus formas de sobrevivir en el mundo”, continuó. Asimismo, la historia retoma el origen de este pueblo sumergido, San Luis de las Peras, creado en un asentamiento otomí, para “revivir” a esta población, ahora como una comunidad que sobrevive debajo del agua.

“El cambio empieza por ahí, en tratar de imaginar cómo se comportaría un vampiro de una edad muy corta. Y además, el vampirisimo se contagia, pero este es un niño engendrado, entonces ese es otro cambio. Pero sí sigo la idea de que es considerado una especie de enfermedad”, explicó. El sacrificio de amor maternal y la búsqueda del entendimiento del otro, así como no condenar lo que es distinto, sino comprenderlo, son los temas que atraviesan esta historia que por medio del trabajo de Gamez se presenta al lector en un estilo que une lo tierno y lo macabro.