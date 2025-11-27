$!Vuelve el Festival de Monólogos Coahuila con grandes obras de teatro a Saltillo

En su edición número 29 el Festival de Monólogos Coahuila continúa como uno de los más longevos eventos de su tipo en el país, reuniendo y celebrando a las artes escénicas de Coahuila con actividades y funciones del 1 al 7 de diciembre. En rueda de prensa, Luis Javier Alvarado, presidente de la Asociación Cultural Rodas, agradeció el apoyo de la Secretaría de Cultura de Coahuila y del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo en la realización de este evento que traerá una exposición fotográfica, una charla y siete montajes a la ciudad.

Todos los eventos, con una excepción, se llevarán a cabo en el Centro Cultural Teatro García Carrillo a las 20:00 horas y la actividad empieza el lunes 1 con la inauguración de la exposición fotográfica en homenaje al actor, director y maestro Ozcar Castañeda Rada, quien falleció a finales del mes de octubre y está compuesta por imágenes profesionales y amateur que registraron la fructífera y querida carrera el artista escénico monclovense. El martes 2 se llevará a cabo la conferencia “Proyectos artísticos” con José Palacios, quien compartirá su experiencia en este rubro con la comunidad, para iniciar con las funciones de teatro el miércoles 3 con la obra “La espera” de Omar Badillo de Ramos Arizpe, seleccionada en la Muestra Estatal de Teatro Coahuila 2025 y que muestra otro lado de la realidad de la problemática de las personas desaparecidas en México.

El miércoles 4 continuará la programación con “El generalito” de Jorge Diaz, un cuento clásico sobre un dictador muy gris. Esta es la única función que se realizará en el Centro Cultural Casa Purcell. Al día siguiente volverán al García Carrillo para presentar “El niño del tambor” de José Palacios sobre un pastorcito que busca a su chiva y se encuentra con un ángel en el camino. El sábado 6, desde Zacatecas, llega la obra “Transitar”, escrita y dirigida por Iván Guardado de La Ciénega Teatro, una historia sobre un niño que debe descubrir cómo el amor nos puede salvar, incluso en un mundo que resiste a aceptar la diversidad. TE PUEDE INTERESAR: ‘Los gatos me vieron huir’ inicia funciones de Artes Escénicas en la Escuela en Saltillo El festival concluye el domingo 7 con “El sueño de Angelino” de Perla Mapula, Carlos Corredor y Miguel Rodríguez, una co-producción de México-Colombia por la compañía Teteutzin Artes Vivas, sobre un pequeño que reconoce la difícil situación laboral en la que vive su padre y cómo encontrará un camino para ayudarle.

