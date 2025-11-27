Vuelve el Festival de Monólogos Coahuila con grandes obras de teatro a Saltillo

Vuelve el Festival de Monólogos Coahuila con grandes obras de teatro a Saltillo

Del 1 al 7 de diciembre se presentarán distintos montajes coahuilenses, así como propuestas de otros estados y actividades para estimular y homenajear la labor del gremio teatral del estado

Artes
/ 27 noviembre 2025
COMPARTIR

En su edición número 29 el Festival de Monólogos Coahuila continúa como uno de los más longevos eventos de su tipo en el país, reuniendo y celebrando a las artes escénicas de Coahuila con actividades y funciones del 1 al 7 de diciembre.

En rueda de prensa, Luis Javier Alvarado, presidente de la Asociación Cultural Rodas, agradeció el apoyo de la Secretaría de Cultura de Coahuila y del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo en la realización de este evento que traerá una exposición fotográfica, una charla y siete montajes a la ciudad.

Todos los eventos, con una excepción, se llevarán a cabo en el Centro Cultural Teatro García Carrillo a las 20:00 horas y la actividad empieza el lunes 1 con la inauguración de la exposición fotográfica en homenaje al actor, director y maestro Ozcar Castañeda Rada, quien falleció a finales del mes de octubre y está compuesta por imágenes profesionales y amateur que registraron la fructífera y querida carrera el artista escénico monclovense.

El martes 2 se llevará a cabo la conferencia “Proyectos artísticos” con José Palacios, quien compartirá su experiencia en este rubro con la comunidad, para iniciar con las funciones de teatro el miércoles 3 con la obra “La espera” de Omar Badillo de Ramos Arizpe, seleccionada en la Muestra Estatal de Teatro Coahuila 2025 y que muestra otro lado de la realidad de la problemática de las personas desaparecidas en México.

$!Vuelve el Festival de Monólogos Coahuila con grandes obras de teatro a Saltillo

El miércoles 4 continuará la programación con “El generalito” de Jorge Diaz, un cuento clásico sobre un dictador muy gris. Esta es la única función que se realizará en el Centro Cultural Casa Purcell. Al día siguiente volverán al García Carrillo para presentar “El niño del tambor” de José Palacios sobre un pastorcito que busca a su chiva y se encuentra con un ángel en el camino.

El sábado 6, desde Zacatecas, llega la obra “Transitar”, escrita y dirigida por Iván Guardado de La Ciénega Teatro, una historia sobre un niño que debe descubrir cómo el amor nos puede salvar, incluso en un mundo que resiste a aceptar la diversidad.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Los gatos me vieron huir’ inicia funciones de Artes Escénicas en la Escuela en Saltillo

El festival concluye el domingo 7 con “El sueño de Angelino” de Perla Mapula, Carlos Corredor y Miguel Rodríguez, una co-producción de México-Colombia por la compañía Teteutzin Artes Vivas, sobre un pequeño que reconoce la difícil situación laboral en la que vive su padre y cómo encontrará un camino para ayudarle.

TEMAS
Festivales
Teatro
Localizaciones
Saltillo
true

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Alejandro Gertz Manero renunció a la Fiscalía General de la República (FGR) este 27 de noviembre de 2025.

Alejandro Gertz Manero renuncia a la FGR: entrega su dimisión oficial al Senado
Un camión de refrescos ‘Jarritos’ se accidentó al circular por una pendiente de la alcaldía Álvaro Obregón, llamada ‘la bajada del diablo’.

Camión de ‘Jarritos’ se estrelló al pasar por ‘la bajada del diablo’, una pendiente peligrosa en CDMX
García destacó que se trabaja en 34 proyectos estratégicos de varios rubros para el evento futbolístico.

Declara Samuel García a Nuevo León blindado para Mundial de Futbol 2026
Generación Z: nueva convocatoria para marcha nacional en diciembre

Generación Z: nueva convocatoria para marcha nacional en diciembre

Guardia Nacional de EU vigilan cerca de la Casa Blanca luego de un tiroteo, en Washington. Dos agentes de la GN fueron asesinados en un tiroteo, en el que fue arrestada una persona que se encuentra en estado crítico.

Trump afirma que tirador de ataque a agentes ‘pagará un precio muy alto’
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla con los periodistas en la Casa Blanca, en Washington.

Detiene el ICE a una inmigrante con lazos familiares con secretaria con Karoline Leavitt
La medida inicia una revisión de 30 días dirigida por los Departamentos de Estado y del Tesoro para identificar ramas de la Hermandad en Egipto, Jordania y Líbano para una posible designación.

Trump designa ciertas ramas de la Hermandad Musulmana como grupos terroristas
Los hechos sucedieron en un momento en que la presencia de tropas en la capital de la nación y otras ciudades del país se ha convertido en un punto de conflicto político.. FOTO:

FBI investiga ataque a miembros de la Guardia Nacional como un acto de terrorismo