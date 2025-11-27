‘Los gatos me vieron huir’ inicia funciones de Artes Escénicas en la Escuela en Saltillo

La convocatoria lanzada por el INBA y la Secretaría de Cultura de Coahuila ha vuelto a llevar el teatro a las escuelas estatales

La iniciativa Artes Escénicas en la Escuela del Instituto Nacional de Bellas y Literatura (INBAL) llegó a Coahuila de la mano de la Secretaría de Cultura, beneficiando a dos montajes y, a través de estos, a miles de niños que entrarán en contacto con el arte, la cultura y los temas que abordan.

Esta semana iniciaron las funciones de la obra “Los gatos me vieron huir” de Diego Alba, dirigida por Armando Tenorio y la producción del Colectivo Teatral Pico de Pato, en el Teatro de Cámara Jesús Valdés, que continuarán del 24 de noviembre al 1 de diciembre a las 9:00 y 11:00 horas.

La puesta en escena cuenta la historia de tres niños en situación de abandono, cómo lidian entre el juego y las dificultades con el hecho de no tener la atención de sus padres o vivir completamente por su cuenta. En paralelo, la propuesta de Pico de Pato se intercala con intervenciones donde se leen en voz alta testimonios de jóvenes y adultos que viven o han vivido en condiciones similares en Saltillo.

$!‘Los gatos me vieron huir’ inicia funciones de Artes Escénicas en la Escuela en Saltillo

“La obra es nuestro pretexto para hablar sobre diversos tipos de abandono”, explicó Tenorio en una entrevista previa de su primera temporada en 2022, “a partir de ahí comenzamos una investigación que sigue en proceso. Nos acercamos a instituciones, a jóvenes, y estuvimos planteando a partir de la anécdota de la obra, de contarles la historia. Ahí estamos logrando un híbrido entre teatro convencional y una cuestión más documental”.

$!‘Los gatos me vieron huir’ inicia funciones de Artes Escénicas en la Escuela en Saltillo

Las funciones se están realizando para grupos de secundarias de Saltillo, quienes tienen la oportunidad no solo de conocer este trabajo escénico de artistas locales, sino también reconocer la existencia de esta problemática que afecta a infancias y adolescencias en el estado y el país.

La obra cuenta con las actuaciones de Donaldo Duarte, Roberto Mauricio y David Reyna. Se estrenó en noviembre de 2022 y fue la obra ganadora de la Muestra Estatal de Teatro Coahuila 2023.

La otra obra beneficiada por Artes Escénicas en la Escuela es “La voz de la Tierra Roja”, bajo la dirección de Karina Carrasco y la producción de Luciérnaga Teatro de Torreón.

