Ya se siente la fiebre del fútbol; inaugura San Nicolás mural “Infla tu balón”

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    Ya se siente la fiebre del fútbol; inaugura San Nicolás mural “Infla tu balón”
    Mural del Mundial 2026 en San Nicolás de los Garza, Nuevo León Vanguardia
    Ya se siente la fiebre del fútbol; inaugura San Nicolás mural “Infla tu balón”

Bajo la técnica de tercera dimensión la obra provoca una interacción con la imagen

La fiebre del Mundial de Fútbol 2026 ya se hace sentir en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, donde este sábado, el alcalde Daniel Carrillo inauguró un mural en tercera dimensión denominado “Infla tu balón”. La pieza es del artista Roberto Carlos Treviño Rodríguez y, bajo la técnica de tercera dimensión, la obra provoca una interacción con la imagen.

Para realizar el proyecto, el municipio contó con el respaldo de las empresas Doal y Ternium.

En la ciudad está el arte urbano, tenemos a los mejores artistas y los artistas en coordinación con las empresas hicimos una plataforma de lo que ya es la ciudad de los murales y nos coordinamos para abrirle los brazos a todos lo que vienen a visitarnos y diseñaron este gran mural, que tiene que ver con el Mundial; que tiene que ver con un orden de inspiración a las personas que se inflan de esperanza’, explicó el edil.

El mural está instalado en la parte baja del puente que conecta las avenidas República Mexicana y Juan Pablo II.

La obra invita al espectador a llenar de aire el balón para comenzar el juego.

Esta obra es una más de las que suma el municipio de San Nicolás, que, a través del director del Instituto de Cultura Municipal, Katziri Meza, ha generado corredores artísticos en vialidades y pasos a desnivel, en donde una decena de artistas locales plasman su creatividad y mensaje.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sep-confirma-adelanto-al-cierre-de-ciclo-escolar-por-el-mundial-2026-ultimo-dia-sera-el-5-de-junio-AD20544150

A la inauguración acudieron el presidente ejecutivo de Ternium, César A. Jiménez Flores, y Luis Humberto Santa Cruz Medina, director ejecutivo de Grupo Doal.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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