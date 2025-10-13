Ya viene el desfile Xantolum a Saltillo: Ya puedes inscribirte para participar

El evento propone abrir en esta edición “un portal del pasado al presente”, para contar la historia de Saltillo a través del tiempo. Desde el origen de la Tierra hace más de 4 mil 500 millones de hasta el siglo XXI, los participantes podrán sumarse a uno de estos capítulos al momento de inscribirse en la convocatoria.

El desfile Xantolum vuelve el próximo 1 de noviembre para celebrar en las calles del centro de Saltillo el Día de Muertos , con la participación de artistas y colectivos locales, así como ciudadanos, llena de color y vida.

En esta ocasión el recorrido iniciará en el cruce de V. Carranza y Avenida Universidad, siguiendo esta arteria hasta la calle de Allende, en ruta a la Plaza de la Nueva Tlaxcala, donde en vez de girar por Victoria hacia la Alameda, como en otros años, continuará hacia el sur hasta la calle de De la Fuente, recta final que culminará en la Plaza Coahuila, donde la fiesta continuará más actividades artísticas y culturales.

Además de instituciones educativas y colectivos artísticos, también podrán participar comercios locales y hasta familias y participantes individuales pueden sumarse a este magno desfile.

Los formatos de registro para participar como colectivos, parejas, en individual o para apoyar como parte del staff se encuentran en su página de Facebook XANTOLUM y la convocatoria está abierta hasta que se llene el cupo de participantes.