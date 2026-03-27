Asaltan a Aarón Mercury en CDMX: le roban a punta de pistola junto a su mamá

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/ 27 marzo 2026
    Asaltan a Aarón Mercury en CDMX: le roban a punta de pistola junto a su mamá
    Peligro. El influencer relató que los delincuentes lo encañonaron y le robaron objetos de alto valor. FOTO: ARCHIVO

El influencer había presumido recientemente en redes sociales algunos de sus lujos y adquisiciones

Parece que Aarón Mercury necesitará mayor precaución, no solo al salir de casa, sino también al compartir sus compras o ubicaciones en redes sociales, ya que la noche del jueves fue asaltado junto a su madre en un centro comercial de la Ciudad de México.

Fue a través de su cuenta de Instagram que el exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’ compartió la noticia y confirmó que sus pertenencias, como teléfonos y carteras, le fueron robadas a punta de arma.

Mercury contó que la agresión ocurrió mientras se encontraba dentro de su automóvil con su mamá y que los asaltantes portaban armas. “Nos quitaron los celulares, nos quitaron las carteras y todo. Ahí les voy avisando cualquier cosa; por suerte no pasó a mayores”, comentó el influencer desde su perfil oficial.

MONETIZA CON SU TRAGEDIA

Luego de publicar la denuncia en sus historias de Instagram, Mercury acudió a TikTok para contar más detalles del incidente.

Mediante una transmisión en vivo en la plataforma, el influencer confesó que los asaltantes le apuntaron a la cabeza con una pistola. Agregó que esta situación alteró a su madre, quien se asustó al ver que los criminales lo estaban amenazando, mientras él intentó mantenerse lo más tranquilo posible.

@aaronmercury Que no se te quite el cuidarte después de pelear 😂 #aaronmercury #skincare ♬ Babydoll - Dominic Fike

“Dentro de lo que cabe, me siento bendecido, porque todo salió muy, muy ‘simple’”, confesó Mercury, reflexionando sobre cómo la situación pudo haber escalado rápidamente.

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En cuanto a las pérdidas materiales, el influencer detalló que le quitaron un anillo, un reloj de alto valor, los celulares y las carteras de ambos. Añadió que sí llevaba dinero en efectivo; sin embargo, ya reportó todas sus tarjetas. (Con información de El Universal)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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