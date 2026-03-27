Asaltan a Aarón Mercury en CDMX: le roban a punta de pistola junto a su mamá
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El influencer había presumido recientemente en redes sociales algunos de sus lujos y adquisiciones
Parece que Aarón Mercury necesitará mayor precaución, no solo al salir de casa, sino también al compartir sus compras o ubicaciones en redes sociales, ya que la noche del jueves fue asaltado junto a su madre en un centro comercial de la Ciudad de México.
Fue a través de su cuenta de Instagram que el exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’ compartió la noticia y confirmó que sus pertenencias, como teléfonos y carteras, le fueron robadas a punta de arma.
Mercury contó que la agresión ocurrió mientras se encontraba dentro de su automóvil con su mamá y que los asaltantes portaban armas. “Nos quitaron los celulares, nos quitaron las carteras y todo. Ahí les voy avisando cualquier cosa; por suerte no pasó a mayores”, comentó el influencer desde su perfil oficial.
MONETIZA CON SU TRAGEDIA
Luego de publicar la denuncia en sus historias de Instagram, Mercury acudió a TikTok para contar más detalles del incidente.
Mediante una transmisión en vivo en la plataforma, el influencer confesó que los asaltantes le apuntaron a la cabeza con una pistola. Agregó que esta situación alteró a su madre, quien se asustó al ver que los criminales lo estaban amenazando, mientras él intentó mantenerse lo más tranquilo posible.
@aaronmercury Que no se te quite el cuidarte después de pelear 😂 #aaronmercury #skincare ♬ Babydoll - Dominic Fike
“Dentro de lo que cabe, me siento bendecido, porque todo salió muy, muy ‘simple’”, confesó Mercury, reflexionando sobre cómo la situación pudo haber escalado rápidamente.
En cuanto a las pérdidas materiales, el influencer detalló que le quitaron un anillo, un reloj de alto valor, los celulares y las carteras de ambos. Añadió que sí llevaba dinero en efectivo; sin embargo, ya reportó todas sus tarjetas. (Con información de El Universal)