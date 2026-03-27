Asaltan a Aarón Mercury en CDMX: le roban a punta de pistola junto a su mamá

Parece que Aarón Mercury necesitará mayor precaución, no solo al salir de casa, sino también al compartir sus compras o ubicaciones en redes sociales, ya que la noche del jueves fue asaltado junto a su madre en un centro comercial de la Ciudad de México.

Fue a través de su cuenta de Instagram que el exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’ compartió la noticia y confirmó que sus pertenencias, como teléfonos y carteras, le fueron robadas a punta de arma.

Mercury contó que la agresión ocurrió mientras se encontraba dentro de su automóvil con su mamá y que los asaltantes portaban armas. “Nos quitaron los celulares, nos quitaron las carteras y todo. Ahí les voy avisando cualquier cosa; por suerte no pasó a mayores”, comentó el influencer desde su perfil oficial.