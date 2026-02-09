Autoridades confirman que Catherine O’Hara murió por una embolia pulmonar derivada de cáncer

9 febrero 2026
    Autoridades confirman que Catherine O’Hara murió por una embolia pulmonar derivada de cáncer
    Revelación. Documentos oficiales detallan que complicaciones del cáncer rectal y una embolia pulmonar fueron las causas del fallecimiento de la actriz. FOTO: ESPECIAL

Según documentos oficiales, una embolia pulmonar relacionada con el cáncer rectal que padecía

La estrella de Hollywood Catherine O’Hara se apagó el pasado 30 de enero; sin embargo, su legado y su paso por el entretenimiento permanecerán en la memoria de generaciones que la sintieron como “una madre” gracias a los personajes que dio vida. Fue hasta este lunes que TMZ reveló las causas oficiales de su muerte.

De acuerdo con la información divulgada, la noticia apunta a que su fallecimiento se derivó de complicaciones del cáncer de recto que la actriz padecía, lo que desencadenó una obstrucción en uno de los vasos sanguíneos pulmonares.

El mismo medio estadounidense reportó que, poco antes de que Catherine perdiera la vida, fue trasladada de urgencia a un hospital debido a problemas respiratorios.

LEGADO DE CATHERINE O’HARA

La causa exacta fue una embolia pulmonar, consecuencia de un coágulo de sangre en sus pulmones, según dio a conocer la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles.

También se confirmó que el cuerpo de O’Hara fue incinerado y entregado a su esposo, el productor y director de arte Bo Welch, con quien estuvo casada durante 34 años.

Tras su fallecimiento se hizo público que la actriz padecía “situs inversus”, una condición poco común en la que los órganos internos del cuerpo —como los del pecho y el abdomen— están invertidos. Esta condición no genera dificultades significativas ni síntomas evidentes en la mayoría de las personas que la padecen.

O’Hara no supo que tenía “situs inversus” hasta 2005, cuando se enteró a raíz de una revisión médica de rutina, lo cual es habitual debido a que esta condición suele ser asintomática. (Con información de El Universal y Reforma)

