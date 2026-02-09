Autoridades confirman que Catherine O’Hara murió por una embolia pulmonar derivada de cáncer

La estrella de Hollywood Catherine O’Hara se apagó el pasado 30 de enero; sin embargo, su legado y su paso por el entretenimiento permanecerán en la memoria de generaciones que la sintieron como “una madre” gracias a los personajes que dio vida. Fue hasta este lunes que TMZ reveló las causas oficiales de su muerte.

De acuerdo con la información divulgada, la noticia apunta a que su fallecimiento se derivó de complicaciones del cáncer de recto que la actriz padecía, lo que desencadenó una obstrucción en uno de los vasos sanguíneos pulmonares.

El mismo medio estadounidense reportó que, poco antes de que Catherine perdiera la vida, fue trasladada de urgencia a un hospital debido a problemas respiratorios.