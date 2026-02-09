¿La vas a ver? Lanza Prime Video tráiler de ‘La Oficina’ versión mexicana de ‘The Office’
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La serie estrenará el próximo 13 de marzo y es protagonizada por Fernando Bonilla, Alexa Zuart, Alejandra Ley, Erika de la Rosa, entre otros
En octubre de 2024 se hizo el anuncio de que comenzaba la realización de la versión mexicana de ‘The Office’ y este 9 de febrero la plataforma de streaming lanzó el primer tráiler de esta producción que estuvo a cargo de Gaz Alazraki y Marcos Bucay titulada ‘La Oficina’.
De acuerdo a la información oficial la adaptación mexicana del formato creado por BBC Studios estrena el 13 de marzo en exclusiva por Prime Video.
Esta versión mexicana tiene un elenco de actores de renombre y lanzamientos. El protagonista es Fernando Bonilla quien da vida a ‘ Jerónimo Ponce III’, además de las actuaciones de la creadora de contenido Alexa Zuart, la actriz Alejandra Ley, la villana de telenovelas: Erika de la Rosa, Rodrigo Darío Suárez, Fabrizio Santini y otros más.
¿DE QUÉ TRATA ‘LA OFICINA’?
La historia que se podrá disfrutar en marzo se desarrolla en la oficina regional de ‘Jabones Olimpo’, ubicada en Aguascalientes, donde un grupo de colaboradores enfrenta los retos cotidianos de trabajar en una empresa familiar. Al frente está ‘Jerónimo Ponce III’, un gerente que heredó el puesto sin contar con la experiencia necesaria, convirtiendo la rutina laboral en una sucesión de situaciones incómodas, absurdas y muy reconocibles.
‘La Oficina’ está dirigida y producida por Gaz Alazraki, con Marcos Bucay como showrunner. Con un estilo de falso documental y un humor marcado por personajes entrañables y dinámicas laborales universales, la serie ofrece una mirada fresca y cercana a la vida en la oficina, reinterpretando un formato que ha conectado con audiencias de todo el mundo.
TE PUEDE INTERESAR: De Toy Story a The Mandalorian: Estos son los anuncios que más nos impactaron del Super Bowl
Como parte del acuerdo global entre Amazon MGM Studios y Máquina Vega, ‘La Oficina’ se suma al catálogo de producciones que apuestan por historias locales con alcance internacional.
Tras la presentación del avance se tumbaron los rumores sobre el elenco de show quienes supuestamente encabezarían la serie.