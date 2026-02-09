¿La vas a ver? Lanza Prime Video tráiler de ‘La Oficina’ versión mexicana de ‘The Office’

En octubre de 2024 se hizo el anuncio de que comenzaba la realización de la versión mexicana de ‘The Office’ y este 9 de febrero la plataforma de streaming lanzó el primer tráiler de esta producción que estuvo a cargo de Gaz Alazraki y Marcos Bucay titulada ‘La Oficina’.

De acuerdo a la información oficial la adaptación mexicana del formato creado por BBC Studios estrena el 13 de marzo en exclusiva por Prime Video.

Esta versión mexicana tiene un elenco de actores de renombre y lanzamientos. El protagonista es Fernando Bonilla quien da vida a ‘ Jerónimo Ponce III’, además de las actuaciones de la creadora de contenido Alexa Zuart, la actriz Alejandra Ley, la villana de telenovelas: Erika de la Rosa, Rodrigo Darío Suárez, Fabrizio Santini y otros más.