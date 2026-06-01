Autoridades irrumpen en casa de Marianne Gonzaga durante operativo para localizar a su hija
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Elementos de seguridad realizaron una diligencia judicial en un inmueble donde estaba Marianne Gonzaga para buscar y recuperar a su hija menor de edad.
Elementos de seguridad realizaron un operativo en un inmueble donde se encontraba la influencer Marianne Gonzaga como parte de una diligencia judicial relacionada con la búsqueda, localización y recuperación de su hija menor de edad. El procedimiento fue difundido ampliamente en redes sociales luego de que la propia creadora de contenido transmitiera en vivo parte de la actuación de las autoridades.
Durante la grabación, realizada el 28 de mayo, que fue compartida a través de sus plataformas digitales, se observa el ingreso de agentes al domicilio mientras explican que actuaban en cumplimiento de una resolución emitida por una autoridad judicial para localizar a Emma B. Gonzaga Rodríguez, hija de Marianne Gonzaga y José Manuel Becerril Said.
La influencer cuestionó el procedimiento durante varios momentos de la transmisión y documentó las explicaciones proporcionadas por los elementos de seguridad.
AUTORIDADES REALIZAN DILIGENCIA TRAS SUSPENSIÓN DE AMPARO
De acuerdo con el video difundido el 29 de mayo de 2026, los agentes señalaron que la actuación se derivaba de una suspensión definitiva concedida por el Juzgado Cuarto de Distrito en Amparo en materia civil dentro del expediente 1137/2025-5.
Según explicaron durante la diligencia, la resolución judicial facultaba a las autoridades para realizar acciones de búsqueda, localización y recuperación de la menor.
En la grabación se escucha a los elementos solicitar la presencia de la niña y explicar que la orden contemplaba la posibilidad de ingresar a inmuebles donde pudiera encontrarse.
Asimismo, señalaron que el documento judicial autorizaba medidas para garantizar el cumplimiento de la diligencia.
Durante uno de los momentos registrados en video, los agentes indicaron: “Se autoriza el rompimiento de cerraduras, cadenas o cualquier otro obstáculo que impida ingresar al inmueble en que se localice la niña”.
De acuerdo con la información expuesta durante el operativo, una vez localizada la menor, ésta debería quedar bajo resguardo de su padre conforme a los alcances de la resolución judicial.
MARIANNE GONZAGA NEGÓ CONOCER EL PARADERO DE SU HIJA
A lo largo de la transmisión, Marianne Gonzaga sostuvo que desconocía dónde se encontraba la menor.
Otras personas presentes en el inmueble también manifestaron a los elementos de seguridad que la niña no se encontraba en el domicilio al momento de la diligencia.
La influencer afirmó que decidió documentar todo el procedimiento con el objetivo de dejar constancia de lo ocurrido.
“La vez pasada vinieron sin orden y lo quería grabar en un video mío. Lo quería grabar en un video mío. Sinceramente, lo quería tener grabado para que quedara constado, sin recortes, sin nada”, expresó durante la transmisión.
Posteriormente volvió a acercarse a los agentes para plantear cuestionamientos relacionados con el procedimiento.
En otro momento del video manifestó: “Tengo una duda, ¿por qué si ustedes me ayudaron a recuperar a Emma con una orden legal (...) por qué no ayudan igual?”.
Durante la diligencia, la influencer reiteró en diversas ocasiones que no tenía conocimiento sobre el paradero de su hija.
HIJA DE MARIANNE GONZAGA SE ENCUENTRA EN DISPUTA LEGAL POR SU CUSTODIA
El operativo se desarrolla en medio de un proceso legal relacionado con la custodia de Emma Becerril Gonzaga Rodríguez.
El caso adquirió relevancia pública en marzo de 2026, cuando se difundió una ficha de Alerta Amber para localizar a la menor de un año de edad.
La alerta fue emitida por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León en coordinación con autoridades de la Ciudad de México, entidad donde la niña había sido vista por última vez.
Posteriormente, Marianne Gonzaga publicó contenido en redes sociales en el que aparecía acompañada de la menor. Sin embargo, los procedimientos judiciales vinculados con la localización de la niña continuaron su curso.
Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre modificaciones en las medidas judiciales relacionadas con el caso.
ANTECEDENTES ENTRE MARIANNE GONZAGA Y JOSÉ MANUEL BECERRIL
La disputa legal ocurre también en el contexto de desacuerdos entre Marianne Gonzaga y José Manuel Becerril Said.
En diciembre de 2025, Becerril realizó señalamientos públicos en contra de la influencer, a quien acusó de presuntos actos de violencia.
Ese caso también estuvo relacionado con declaraciones que involucraron a la modelo e influencer Valentina Gilabert, situación que generó atención mediática durante los meses posteriores.
EL ANTECEDENTE JUDICIAL DE MARIANNE GONZAGA
La búsqueda de la menor ocurre poco más de un año después de que Marianne Gonzaga enfrentara un proceso judicial derivado de una agresión contra la modelo e influencer Valentina Gilabert.
En febrero de 2025, autoridades de la Ciudad de México detuvieron a Gonzaga tras ser señalada por presuntamente apuñalar a la joven durante un encuentro ocurrido en un inmueble de la capital del país.
Tras los hechos, Valentina Gilabert recibió atención médica por las lesiones sufridas y permaneció hospitalizada mientras avanzaban las investigaciones correspondientes.
Posteriormente, un juez determinó vincular a proceso a Marianne Gonzaga dentro del sistema de justicia para adolescentes.
Meses después, en julio de 2025, obtuvo su libertad luego de un acuerdo legal derivado del perdón otorgado por la víctima, de acuerdo con la información difundida entonces sobre el caso.
La transmisión realizada durante el operativo concluyó de manera abrupta. Horas más tarde, Marianne Gonzaga reapareció en redes sociales, donde aseguró que tanto ella como su hija se encontraban bien. Mientras tanto, los procedimientos judiciales relacionados con la localización y custodia de la menor continúan su curso ante las autoridades competentes.