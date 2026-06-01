Autoridades irrumpen en casa de Marianne Gonzaga durante operativo para localizar a su hija

La influencer cuestionó el procedimiento durante varios momentos de la transmisión y documentó las explicaciones proporcionadas por los elementos de seguridad.

Durante la grabación, realizada el 28 de mayo, que fue compartida a través de sus plataformas digitales, se observa el ingreso de agentes al domicilio mientras explican que actuaban en cumplimiento de una resolución emitida por una autoridad judicial para localizar a Emma B. Gonzaga Rodríguez, hija de Marianne Gonzaga y José Manuel Becerril Said.

Elementos de seguridad realizaron un operativo en un inmueble donde se encontraba la influencer Marianne Gonzaga como parte de una diligencia judicial relacionada con la búsqueda, localización y recuperación de su hija menor de edad. El procedimiento fue difundido ampliamente en redes sociales luego de que la propia creadora de contenido transmitiera en vivo parte de la actuación de las autoridades.

AUTORIDADES REALIZAN DILIGENCIA TRAS SUSPENSIÓN DE AMPARO

De acuerdo con el video difundido el 29 de mayo de 2026, los agentes señalaron que la actuación se derivaba de una suspensión definitiva concedida por el Juzgado Cuarto de Distrito en Amparo en materia civil dentro del expediente 1137/2025-5.

Según explicaron durante la diligencia, la resolución judicial facultaba a las autoridades para realizar acciones de búsqueda, localización y recuperación de la menor.

En la grabación se escucha a los elementos solicitar la presencia de la niña y explicar que la orden contemplaba la posibilidad de ingresar a inmuebles donde pudiera encontrarse.

Asimismo, señalaron que el documento judicial autorizaba medidas para garantizar el cumplimiento de la diligencia.

Durante uno de los momentos registrados en video, los agentes indicaron: “Se autoriza el rompimiento de cerraduras, cadenas o cualquier otro obstáculo que impida ingresar al inmueble en que se localice la niña”.

De acuerdo con la información expuesta durante el operativo, una vez localizada la menor, ésta debería quedar bajo resguardo de su padre conforme a los alcances de la resolución judicial.

MARIANNE GONZAGA NEGÓ CONOCER EL PARADERO DE SU HIJA

A lo largo de la transmisión, Marianne Gonzaga sostuvo que desconocía dónde se encontraba la menor.

Otras personas presentes en el inmueble también manifestaron a los elementos de seguridad que la niña no se encontraba en el domicilio al momento de la diligencia.

La influencer afirmó que decidió documentar todo el procedimiento con el objetivo de dejar constancia de lo ocurrido.

“La vez pasada vinieron sin orden y lo quería grabar en un video mío. Lo quería grabar en un video mío. Sinceramente, lo quería tener grabado para que quedara constado, sin recortes, sin nada”, expresó durante la transmisión.

Posteriormente volvió a acercarse a los agentes para plantear cuestionamientos relacionados con el procedimiento.

En otro momento del video manifestó: “Tengo una duda, ¿por qué si ustedes me ayudaron a recuperar a Emma con una orden legal (...) por qué no ayudan igual?”.

Durante la diligencia, la influencer reiteró en diversas ocasiones que no tenía conocimiento sobre el paradero de su hija.