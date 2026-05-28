$!Qué se sabe sobre el negocio de la influencer Estef Monárrez que fue incendiado en Culiacán por hombres armados

Un negocio de cosméticos ubicado en la colonia Las Quintas, en Culiacán, fue incendiado durante la madrugada de este miércoles, apenas dos días después de haber sido atacado a balazos por un grupo armado. De acuerdo con reportes difundidos por medios de comunicación, el establecimiento pertenece a la influencer sinaloense Estef Monárrez. El local se encuentra en la esquina de la calle Estado de Puebla y el bulevar Sinaloa. Según los reportes oficiales, alrededor de las 05:30 horas un grupo de personas armadas arribó al sitio con un bidón de gasolina, roció combustible sobre la fachada del inmueble y posteriormente le prendió fuego antes de huir.

BOMBEROS LOGRARON CONTROLAR EL INCENDIO EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA INFLUENCER ESTEF MONÁRREZ Tras el reporte realizado al número de emergencias 911, elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para sofocar las llamas y evitar que el fuego se extendiera hacia otros inmuebles cercanos. Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas como resultado del incendio. Después de la agresión, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, policías municipales, agentes de la Policía Estatal Preventiva y elementos de tránsito desplegaron un operativo en la zona para resguardar el área y facilitar las labores de emergencia. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa acudió al establecimiento para realizar las diligencias correspondientes e integrar la carpeta de investigación relacionada con los hechos. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas ni han informado posibles líneas de investigación sobre las agresiones. ESTABLECIMIENTO DE ESTEF MONÁRREZ HABÍA SIDO ATACADO A BALAZOS DÍAS ANTES DEL INCENDIO PROVOCADO El incendio ocurrió dos días después de que el mismo negocio fuera atacado con armas largas. De acuerdo con los reportes, el pasado lunes alrededor de las 17:00 horas, sujetos armados dispararon contra la fachada del establecimiento, provocando daños visibles en cortinas metálicas y paredes del inmueble. Las autoridades iniciaron investigaciones por ambos ataques.

INFLUENCER ESTEF MONÁRREZ CIERRA TIENDA FÍSICA Y MANTIENE VENTAS EN LÍNEA TRAS ATAQUE Luego del incendio registrado este miércoles, Estef Monárrez informó a través de sus redes sociales que la tienda física permanecería cerrada temporalmente; sin embargo, señaló que continúan activas las compras y envíos mediante su página en línea. Hasta ahora, la influencer no ha emitido un posicionamiento directo sobre las agresiones sufridas por el negocio. No obstante, compartió una historia en redes sociales con una reflexión relacionada con la paz interior. “Segura estoy de que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre”, publicó.

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QUIÉN ES ESTEF MONÁRREZ, INFLUENCER DE CULIACÁN QUE SUBE CONTENIDO EN INSTAGRAM, TIKTOK Y YOUTUBE Estef Monárrez es una creadora de contenido originaria de Culiacán, Sinaloa, que comparte contenido relacionado con estilo de vida, maternidad y moda en diversas plataformas digitales. En Instagram promueve sus marcas comerciales “Estef Cosmetics” y “Marva Haircare”, enfocadas en productos para el cuidado de la piel y el cabello. La influencer cuenta con más de 90 mil seguidores en su cuenta principal de Instagram. En TikTok supera los 300 mil seguidores y acumula más de 14.5 millones de “Me gusta”. Uno de sus videos registra más de 2.2 millones de reproducciones. Además, mantiene presencia en YouTube mediante el canal “Familia de Pelos”, el cual suma más de 5 mil suscriptores. El día de hoy su cuenta personal de Instagram amaneció sin ninguna publicación, a pesar de que el día de ayer aún contaba con fotografías y videos donde mostraba su vida y a su familia.

Su marca “Estef Cosmetics” opera también mediante una plataforma de comercio electrónico desde donde realiza envíos a toda la República Mexicana, ofreciendo productos de maquillaje, cuidado facial, vitaminas, perfumes y artículos para el cabello.

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