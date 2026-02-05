Bad Bunny promete ‘una gran fiesta’ y llevará su cultura al Show de Medio Tiempo del Super Bowl

Israel García
Israel García

Benito Martínez aseguró que no dará spoilers de su actuación; sin embargo, se dijo agradecido por la oportunidad de encabezar el espectáculo de la mano de Apple Music

Show
/ 5 febrero 2026
¡No ‘soltó prenda’! Bad Bunny sostuvo el tradicional encuentro con la prensa internacional, en el que cada año el artista elegido para el Show de Medio Tiempo del Super Bowl suele adelantar sorpresas, revelar detalles e invitar a la audiencia a disfrutar del momento musical. Sin embargo, el intérprete dejó claro que su presentación será, ante todo, una invitación a bailar y celebrar.

“Para ser honesto, no sé cómo me siento. Hay mucho pasando. Todavía estoy en medio de mi gira. Estuve en los Grammy la semana pasada. Todo eso”, dijo en inglés el jueves, durante una conferencia de prensa organizada por Apple Music.

Bad Bunny evitó revelar detalles sobre los trece minutos que durará su espectáculo, incluso cuando se le preguntó directamente sobre los posibles invitados que podrían acompañarlo en el escenario.

¿QUÉ HARÁ BAD BUNNY EN EL SUPER BOWL?

“Va a ser una gran fiesta”, afirmó. “Lo que la gente puede esperar de mí... quiero llevar al escenario, por supuesto, mucho de mi cultura. Pero realmente no quiero dar ningún spoiler. Va a ser divertido”.

La prensa fue insistente, ya que en ediciones pasadas estrellas como Katy Perry, Lady Gaga, Bruno Mars, así como Shakira y Jennifer Lopez, ofrecieron pistas o guiños sobre sus presentaciones.

“No quiero destripar nada. La gente sólo se tiene que preocupar por bailar. Sé que les dije que tenían cuatro meses para aprender español, pero tampoco hace falta; sólo aprendan a bailar y hagan lo que les salga del corazón”, agregó.

Bad Bunny, cantante.

Para el artista, el camino hacia el Super Bowl nunca estuvo motivado por el reconocimiento o los premios. Señaló que ‘Debí Tirar Más Fotos’ se convirtió en su proyecto más significativo porque nació del deseo de reconectar con su identidad, su historia y su cultura, y no de la búsqueda de hitos profesionales.

“No estaba buscando el Álbum del Año. No estaba buscando actuar en el show de medio tiempo del Super Bowl”, comentó. “Sólo estaba tratando de conectar con mis raíces, conectar con mi gente y conectar conmigo mismo”.

TODO BAJO LLAVE

Bad Bunny no es ajeno al escenario del Super Bowl. Participó como invitado durante el show de medio tiempo del Super Bowl LIV en 2020, junto a Jennifer Lopez y Shakira; sin embargo, aseguró que su enfoque se mantiene intacto.

Mi mayor placer es simplemente crear, divertirme haciéndolo y conectar con la gente”, expresó. “Eso es lo que siempre busco cada vez que estoy en el estudio”.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de invitados sorpresa, respondió con firmeza: “Eso es algo que no te voy a decir”.

$!Se espera que el espectáculo del ‘Conejo Malo’ sea una plataforma para dar respaldo al público hispano que vive en Estados Unidos.
Se espera que el espectáculo del ‘Conejo Malo’ sea una plataforma para dar respaldo al público hispano que vive en Estados Unidos. FOTO: EFE

SU FAN #1: SU MAMÁ

Bad Bunny aseguró que su principal objetivo es disfrutar esos trece minutos sobre el escenario. “Intento disfrutar y sé que me voy a divertir, y el equipo también. Trato de no presionarme tanto”, señaló.

Durante la conferencia respondió preguntas de algunos periodistas estudiantiles, entre ellas la de quién fue su primer gran apoyo. “Mi mamá”, aseguró el cantante.

TE PUEDE INTERESAR: Imelda Tuñón acusa a Marco Chacón y revive la polémica sobre la muerte de Julián Figueroa

“Antes de todo, ella creyó en mí como persona, como ser humano. Creyó en mí, en mis decisiones y en mis opiniones”, continuó. “Creo que eso es lo que me trajo hasta aquí, no porque pensara que yo era un gran artista, sino porque creyó que soy una gran persona”. (Con información de EFE y AP)

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

