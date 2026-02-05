Imelda Tuñón acusa a Marco Chacón y revive la polémica sobre la muerte de Julián Figueroa

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 5 febrero 2026
    Imelda Tuñón acusa a Marco Chacón y revive la polémica sobre la muerte de Julián Figueroa
    Señalamiento. Imelda Tuñón volvió a encender la controversia al revelar detalles inéditos sobre el tratamiento médico que habría recibido Julián Figueroa antes de su muerte. FOTO: CUARTOSCURO

La exnuera de Maribel Guardia aseguró que su esposo fue llevado por su padrastro, a recibir tratamiento a Torreón, pero decidió no dejarlo internado, lo que —según su versión— puso en riesgo su vida

Ya se cumplió más de un año de la guerra mediática y legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón, aparentemente por la custodia de José Julián; sin embargo, en esta ocasión las acusaciones ya no se centran en ese conflicto, sino en la vida en pareja de Julián Figueroa y las circunstancias de su muerte.

En días recientes, Imelda Tuñón salió a redes sociales no sólo para desmentir que haya sido victimaria de su esposo, sino también para señalar directamente a Marco Chacón, esposo de su suegra, como presunto responsable del fallecimiento del padre de su hijo.

Imelda reveló que el cantante tenía colocado un implante de naltrexona que, al combinarse con sustancias tóxicas, resultó mortal. “El imbécil de Marco le puso un implante de naltrexona a principios de 2023 y no dejó que hiciera la terapia. Julián siguió con las sustancias... Primero vinieron convulsiones, luego la parálisis de la mitad del cuerpo y, al final, el infarto”, lanzó Tuñón en Instagram, poniendo en el centro de la polémica a la pareja sentimental de Maribel Guardia.

¿QUÉ DIJO MARCO CHACÓN?

Aprovechando su cercanía con los medios, Marco Chacón envió un mensaje al programa de radio de Maxine Woodside, en el que se defendió y negó en todo momento ser responsable del fallecimiento del cantante y actor.

“Para aclarar, yo no le puse nada a Julián. Él era un hombre de 28 años, casado, con un hijo y con su propio carácter. Yo no soy médico para ponerle algo así. Yo no tomaba decisiones por él”, expresó Chacón en los mensajes difundidos al aire.

Por su parte, Imelda lamentó que, debido a un mal actuar de Chacón —según su versión—, ella se haya quedado sin esposo y su hijo sin padre. “Si lo hubieran metido a rehabilitación, yo ahorita tendría esposo y José Julián tendría un papá”, expresó la madre del menor.

¿QUÉ ES EL TRATAMIENTO CON NALTREXONA?

El implante de naltrexona es un pellet estéril que se inserta de forma subcutánea, usualmente en el abdomen o glúteo, mediante un procedimiento ambulatorio, y se utiliza para tratar la dependencia a opioides y alcohol.

Este libera la sustancia de manera gradual durante un periodo de dos a seis meses, bloqueando los receptores opioides en el cerebro, lo que reduce el deseo de consumo y ayuda a prevenir recaídas.

TE PUEDE INTERESAR: Entre romance, terror y risas: los estrenos imperdibles de febrero en streaming

Se trata de una herramienta de liberación sostenida que elimina la necesidad de tomar medicación diaria; sin embargo, especialistas señalan que debe combinarse con terapia conductual.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Espectáculos
Viral

Localizaciones


Ciudad de México

Personajes


Maribel Guardia

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Impulso económico

Impulso económico
true

Adán Augusto y Marina del Pilar, bajo la lupa de EU
La Fiscalía de Michoacán informó la detención de una pareja presuntamente implicada en el doble feminicidio de Cecilia y Alondra ocurrido en Morelia

Detienen en Michoacán a pareja vinculada con el feminicidio de Cecilia Yunuen y Alondra Socorro
Tras semanas de búsqueda de tratamientos y apoyo en redes, se confirma el fallecimiento de Lilia Márquez, hermana de la cantante Edith Márquez. Conoce los detalles aquí.

Fallece hermana de Edith Márquez, tras luchar contra el cáncer
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana.

Masa de Aire Frío cubrirá a México; Frente Frío 33 azotará con heladas de -10 grados, aguanieve, lluvias y evento Norte en estos estados
La iniciativa de CFE Telecomunicaciones busca erradicar la brecha digital en México mediante la entrega de tarjetas SIM con datos y llamadas sin costo para beneficiarios de programas sociales.

Internet Gratis... CFE ofrecerá chips con acceso gratis a internet; requisitos y forma de obtenerlos
Competencia. La actriz confirma su ingreso al reality de Telemundo y promete polémica, carácter y confrontaciones en la sexta temporada del programa.

‘No vengo a pedir permiso’: Laura Zapata se suma a ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo
La NFL confirmó que no habrá presencia de la Immigration and Customs Enforcement durante el Super Bowl LX, que enfrentará a Patriots de Nueva Inglaterra y Seahawks de Seattle, en un operativo de seguridad sin acciones migratorias.

NFL confirma que el ICE no estará presente en el Super Bowl LX