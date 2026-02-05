Imelda Tuñón acusa a Marco Chacón y revive la polémica sobre la muerte de Julián Figueroa

Ya se cumplió más de un año de la guerra mediática y legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón, aparentemente por la custodia de José Julián; sin embargo, en esta ocasión las acusaciones ya no se centran en ese conflicto, sino en la vida en pareja de Julián Figueroa y las circunstancias de su muerte.

En días recientes, Imelda Tuñón salió a redes sociales no sólo para desmentir que haya sido victimaria de su esposo, sino también para señalar directamente a Marco Chacón, esposo de su suegra, como presunto responsable del fallecimiento del padre de su hijo.

Imelda reveló que el cantante tenía colocado un implante de naltrexona que, al combinarse con sustancias tóxicas, resultó mortal. “El imbécil de Marco le puso un implante de naltrexona a principios de 2023 y no dejó que hiciera la terapia. Julián siguió con las sustancias... Primero vinieron convulsiones, luego la parálisis de la mitad del cuerpo y, al final, el infarto”, lanzó Tuñón en Instagram, poniendo en el centro de la polémica a la pareja sentimental de Maribel Guardia.