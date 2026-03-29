Belinda ‘asalta’ camión de transporte público... pero a carcajadas (video)

La reconocida cantante Belinda volvió a México y rápidamente generó conversación en redes sociales tras compartir un video en el que, con tono humorístico, simula un asalto dentro de un camión de transporte público, provocando reacciones divididas entre sus seguidores. Durante su breve estancia en el país —a donde viajó desde España— la cantante acudió a la reapertura del, ahora, Estadio Banorte y al partido entre México y Portugal. Sin embargo, fue el clip grabado en un autobús el que captó mayor atención: en él, con una actitud carismática que recuerda a su personaje Daniela en Mentiras, pide a los presentes que entreguen sus pertenencias.

BELINDA ‘ASALTA’ CAMIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO “Ya se la saben, carteras y celulares, no te hagas..., tu cartera, tu cartera, Chema dame tu cartera, celular..., cartera, por lo menos, dame lo que tengas, este se ve que es de Cartier”, dijo, provocando risas entre quienes la acompañaban, quienes aparentemente no eran pasajeros reales, sino conocidos de la artista. A pesar de que la escena hace referencia a uno de los delitos más comunes en el país —que afecta a alrededor de 200 mil personas al año, según datos del INEGI—, sus seguidores reaccionaron en su mayoría con humor, destacando su espontaneidad: “¿Qué estaba haciendo en un microbús?”. “Jajaja, la amo, es lo máximo”. “Lo random e icónica que es Belinda, la amo”. Más allá del video viral, la visita de la intérprete también incluyó actividades profesionales.

PROYECTOS MÁS RECIENTES DE BELINDA La artista se encuentra radicando temporalmente en España por el rodaje de la serie histórica Carlota, donde interpreta al personaje principal. No obstante, ha realizado viajes exprés a México, como su reciente participación en una fiesta de XV años en Tabasco, donde interpretó “Happy Birthday”. En esta ocasión, además, aprovechó para reencontrarse con Los Ángeles Azules, con quienes colabora nuevamente en un proyecto musical. Aunque no se han revelado detalles, durante la grabación se le vio con un look urbano, cabello trenzado y rodeada de bailarines, lo que apunta a un próximo lanzamiento.

Así, entre compromisos profesionales y momentos virales, Belinda mantiene su presencia tanto en la industria como en la conversación digital.

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