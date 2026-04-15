Megapuente en abril: esto dice el calendario oficial para alumnos y trabajadores

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Ley Federal del Trabajo (LFT), abril tendrá días importantes de pausa, pero no todos califican como megapuente.

Con el arranque de abril de 2026, una de las preguntas más frecuentes entre padres de familia, estudiantes y trabajadores en México es si habrá un megapuente durante este mes. La respuesta depende de si se trata de alumnos o empleados, ya que los calendarios oficiales de descanso son distintos.

¿Habrá megapuente en abril para estudiantes?

Para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, abril inicia todavía dentro del periodo vacacional de Semana Santa.

Las vacaciones comenzaron en marzo y concluyeron oficialmente el 10 de abril. El regreso a clases fue el lunes 13 de abril, lo que representó un descanso prolongado para millones de estudiantes.

¿Habrá suspensión por Consejo Técnico Escolar?

En condiciones normales, el último viernes de cada mes se suspenderían clases por Consejo Técnico Escolar (CTE). No obstante, en abril de 2026 no habrá suspensión por este motivo, ya que el calendario SEP no contempla sesión de CTE el viernes 24 de abril.

Esto significa que:

- El viernes 24 de abril sí habrá clases normales.

- El siguiente CTE será hasta el 29 de mayo.

Por ello, abril no tendrá un megapuente adicional después de Semana Santa.

¿Los trabajadores descansarán en abril?

En el caso de los trabajadores, la situación es distinta. Según la Ley Federal del Trabajo, abril no incluye ningún día feriado oficial obligatorio.

Esto quiere decir que:

- No hay descanso obligatorio en abril para empleados.

- El siguiente feriado oficial será el 1 de mayo, Día del Trabajo.

Aunque algunas empresas pueden otorgar descansos internos, estos no están contemplados como obligación legal.