Megapuente en abril: esto dice el calendario oficial para alumnos y trabajadores

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/ 15 abril 2026
    Megapuente en abril: esto dice el calendario oficial para alumnos y trabajadores
    Abril genera expectativas entre familias y trabajadores por posibles megapuentes tras Semana Santa. Foto: Cuartoscuro - Daniel Augusto

Conoce qué días serán de descanso oficial para estudiantes y empleados en México, según la SEP y la Ley Federal del Trabajo.

Con el arranque de abril de 2026, una de las preguntas más frecuentes entre padres de familia, estudiantes y trabajadores en México es si habrá un megapuente durante este mes. La respuesta depende de si se trata de alumnos o empleados, ya que los calendarios oficiales de descanso son distintos.

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Ley Federal del Trabajo (LFT), abril tendrá días importantes de pausa, pero no todos califican como megapuente.

https://vanguardia.com.mx/informacion/este-es-el-proximo-dia-feriado-oficial-despues-de-vacaciones-de-semana-santa-DB19816342

¿Habrá megapuente en abril para estudiantes?

Para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, abril inicia todavía dentro del periodo vacacional de Semana Santa.

Las vacaciones comenzaron en marzo y concluyeron oficialmente el 10 de abril. El regreso a clases fue el lunes 13 de abril, lo que representó un descanso prolongado para millones de estudiantes.

¿Habrá suspensión por Consejo Técnico Escolar?

En condiciones normales, el último viernes de cada mes se suspenderían clases por Consejo Técnico Escolar (CTE). No obstante, en abril de 2026 no habrá suspensión por este motivo, ya que el calendario SEP no contempla sesión de CTE el viernes 24 de abril.

Esto significa que:

- El viernes 24 de abril sí habrá clases normales.

- El siguiente CTE será hasta el 29 de mayo.

Por ello, abril no tendrá un megapuente adicional después de Semana Santa.

¿Los trabajadores descansarán en abril?

En el caso de los trabajadores, la situación es distinta. Según la Ley Federal del Trabajo, abril no incluye ningún día feriado oficial obligatorio.

Esto quiere decir que:

- No hay descanso obligatorio en abril para empleados.

- El siguiente feriado oficial será el 1 de mayo, Día del Trabajo.

Aunque algunas empresas pueden otorgar descansos internos, estos no están contemplados como obligación legal.

$!El calendario SEP no contempla sesión de CTE el viernes 24 de abril.
El calendario SEP no contempla sesión de CTE el viernes 24 de abril. Foto: Cuartoscuro - Michael Balam Chan

Todos los próximos días de descanso para estudiantes en México

Después de Semana Santa, los estudiantes aún tendrán varias fechas de suspensión marcadas en el calendario SEP:

Días sin clases en 2026:

- 1 de mayo

- 5 de mayo

- 15 de mayo

- 29 de mayo

- 26 de junio

- 3 de julio

- 15 de julio

El 15 de julio marcará el fin del ciclo escolar 2025-2026 y el inicio oficial de las vacaciones de verano.

Entonces, ¿sí habrá megapuente en abril?

La respuesta corta es no. Abril de 2026 no tendrá un megapuente oficial adicional ni para trabajadores ni para estudiantes, más allá de la extensión natural del descanso por Semana Santa.

https://vanguardia.com.mx/vida/ademas-de-semana-santa-habra-otros-dias-de-descanso-en-abril-2026-esto-dicen-la-sep-y-la-lft-FO19712106

Para muchas familias mexicanas, esto significa que el mes será más corto en días escolares, pero sin fines de semana largos extra. La próxima pausa significativa llegará hasta mayo, cuando coincidan varias fechas festivas y suspensiones escolares.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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