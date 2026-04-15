Fracaso del Club América en Concachampions 2026: Nashville elimina a las Águilas en el Banorte; ¿Se va André Jardine?

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Fútbol
/ 15 abril 2026
    Fracaso del Club América en Concachampions 2026: Nashville elimina a las Águilas en el Banorte; ¿Se va André Jardine?
    América consumó otro golpe internacional al caer ante Nashville en la Concachampions 2026, un fracaso que agranda su sequía en la región y aumenta la presión sobre André Jardine. Jose Hernandez / Jose Hernandez

Las Águilas ya suman una década sin conquistar este torneo y la eliminación vuelve a poner en duda la continuidad del brasileño

América volvió a tropezar en la escena internacional. El conjunto azulcrema cayó 0-1 ante Nashville SC en el Estadio Banorte, luego del 0-0 registrado en la ida en Tennessee, y se despidió en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 con un global de 0-1.

El único gol de la serie lo marcó Hany Mukhtar al minuto 51, suficiente para que el cuadro de la MLS firmara una eliminación de alto impacto en territorio mexicano.

La derrota representa otro golpe fuerte para un club que había colocado este torneo como una de sus grandes prioridades.

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América no pudo marcarle a Nashville en 180 minutos y terminó escuchando el descontento de su afición, en una noche que profundizó la sensación de fracaso en el plano internacional.

El equipo se fue abucheado, mientras que durante el encuentro se activó el protocolo por el grito discriminatorio en las tribunas.

AMÉRICA YA TIENE 10 AÑOS SIN SER CAMPEÓN DE LA CONCACHAMPIONS

Más allá del resultado puntual, la eliminación agranda una deuda que pesa cada vez más en Coapa.

La última vez que América conquistó la Concachampions fue en la edición 2015-16, cuando venció a Tigres en la Final; desde entonces, el club no ha vuelto a levantar el trofeo, por lo que ya acumula 10 años sin coronarse en la máxima competencia de clubes de la Concacaf.

Ese fue su séptimo título continental, cifra con la que sigue entre los equipos más laureados del certamen, aunque el dominio histórico ya no se ha reflejado en tiempos recientes.

El contexto empeora porque el América de André Jardine ha batallado para trasladar su poder local al escenario internacional. Ya se había advertido que una caída frente a Nashville, significaría el séptimo fracaso internacional del técnico brasileño al frente de las Águilas.

Tras consumarse la eliminación, la misma cadena remarcó que Jardine no ha podido trascender en tres ediciones de Concacaf, tres Leagues Cup y el repechaje al Mundial de Clubes de 2025.

LA ELIMINACIÓN PUEDE SACUDIR EL FUTURO DE ANDRÉ JARDINE

El propio entrenador habló de su continuidad después del partido y dejó claro que no piensa renunciar; sin embargo, también reconoció que su ciclo dependerá de la decisión de la directiva encabezada por Santiago Baños y Emilio Azcárraga.

Esa declaración deja abierto el escenario. Jardine sostuvo que solo imagina el final de su etapa en dos casos: que la directiva deje de creer en su trabajo o que el club considere que un cambio es el mejor camino.

En otras palabras, hoy no existe anuncio de salida, pero la eliminación frente a Nashville sí coloca su proyecto en una zona de máxima tensión.

Para Nashville, en cambio, la noche fue histórica. El club estadounidense, apenas en su segunda participación en el torneo, alcanzó por primera vez una semifinal de la Concacaf Champions Cup

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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