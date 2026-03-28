¡Conquistan Monterrey! Tyler, The Creator, Deftones y Morat brillan en Pa’l Norte 2026

Una vez más, el Parque Fundidora se convierte en el escenario que hace historia en el festival Pa’l Norte, y así lo demostraron las bandas, cantantes y fanáticos que acudieron a la primera jornada musical del viernes.

De hecho, así fue como Tyler, The Creator, Deftones y Morat conquistaron a los asistentes, incluso a aquellos que esperaban a otros artistas.

La potencia del rock alternativo y el metal se hizo presente con el esperado regreso de Deftones al escenario. En punto de las 22:50 horas, Chino Moreno y compañía desataron una atmósfera densa y melódica que cautivó tanto a los fanáticos de antaño como a las nuevas generaciones.