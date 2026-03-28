¡Conquistan Monterrey! Tyler, The Creator, Deftones y Morat brillan en Pa’l Norte 2026

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Show
/ 28 marzo 2026
    ¡Conquistan Monterrey! Tyler, The Creator, Deftones y Morat brillan en Pa’l Norte 2026
    Favorito. Tyler, The Creator encabezó una de las presentaciones más esperadas del primer día de Pa’l Norte 2026. FOTO: FACEBOOK@PALNORTE

Piso 21 y La Arrolladora Banda El Limón fueron los talentos sorpresa de la primera jornada, que convocó a miles de fanáticos

Una vez más, el Parque Fundidora se convierte en el escenario que hace historia en el festival Pa’l Norte, y así lo demostraron las bandas, cantantes y fanáticos que acudieron a la primera jornada musical del viernes.

De hecho, así fue como Tyler, The Creator, Deftones y Morat conquistaron a los asistentes, incluso a aquellos que esperaban a otros artistas.

La potencia del rock alternativo y el metal se hizo presente con el esperado regreso de Deftones al escenario. En punto de las 22:50 horas, Chino Moreno y compañía desataron una atmósfera densa y melódica que cautivó tanto a los fanáticos de antaño como a las nuevas generaciones.

UNA FIESTA CON MÚSICA

Casi de manera simultánea, el Escenario Sorpresa cumplió con su tradición de asombrar a los presentes, revelando dos actos que generaron gran euforia: el primero, a las 19:25 horas, con la energía de Piso 21; y un segundo momento estelar, a las 21:15 horas, con nada más y nada menos que La Arrolladora Banda El Limón, manteniendo el misterio y la emoción que caracterizan a este espacio.

El clímax del viernes llegó con el enérgico show de Tyler, The Creator. El rapero y productor estadounidense tomó el control del escenario principal a la medianoche, ofreciendo un espectáculo vanguardista que mezcló su propuesta musical con una puesta en escena teatral y disruptiva.

Además de los actos principales, el festival ofreció una jornada llena de contrastes con las presentaciones de Siddhartha e Interpol, quienes aportaron una atmósfera de nostalgia y elegancia británica, respectivamente.

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Por otro lado, la diversidad musical se extendió a otros escenarios con las actuaciones de Maldita Vecindad, Duncan Dhu y la frescura de Royel Otis.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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