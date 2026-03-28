¡Conquistan Monterrey! Tyler, The Creator, Deftones y Morat brillan en Pa’l Norte 2026
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Piso 21 y La Arrolladora Banda El Limón fueron los talentos sorpresa de la primera jornada, que convocó a miles de fanáticos
Una vez más, el Parque Fundidora se convierte en el escenario que hace historia en el festival Pa’l Norte, y así lo demostraron las bandas, cantantes y fanáticos que acudieron a la primera jornada musical del viernes.
De hecho, así fue como Tyler, The Creator, Deftones y Morat conquistaron a los asistentes, incluso a aquellos que esperaban a otros artistas.
La potencia del rock alternativo y el metal se hizo presente con el esperado regreso de Deftones al escenario. En punto de las 22:50 horas, Chino Moreno y compañía desataron una atmósfera densa y melódica que cautivó tanto a los fanáticos de antaño como a las nuevas generaciones.
UNA FIESTA CON MÚSICA
Casi de manera simultánea, el Escenario Sorpresa cumplió con su tradición de asombrar a los presentes, revelando dos actos que generaron gran euforia: el primero, a las 19:25 horas, con la energía de Piso 21; y un segundo momento estelar, a las 21:15 horas, con nada más y nada menos que La Arrolladora Banda El Limón, manteniendo el misterio y la emoción que caracterizan a este espacio.
El clímax del viernes llegó con el enérgico show de Tyler, The Creator. El rapero y productor estadounidense tomó el control del escenario principal a la medianoche, ofreciendo un espectáculo vanguardista que mezcló su propuesta musical con una puesta en escena teatral y disruptiva.
Además de los actos principales, el festival ofreció una jornada llena de contrastes con las presentaciones de Siddhartha e Interpol, quienes aportaron una atmósfera de nostalgia y elegancia británica, respectivamente.
Por otro lado, la diversidad musical se extendió a otros escenarios con las actuaciones de Maldita Vecindad, Duncan Dhu y la frescura de Royel Otis.