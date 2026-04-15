El triste final de ‘Kamcia’, el caballo de Pedro Infante que valía ‘lo que usted pesa en oro, las tres estrellas más bellas y lo que más quiera en la vida’ (videos)

‘Lo que usted pesa en oro, las tres estrellas más bellas y lo que más quiera en la vida’, ese era el precio que puso Silvano Treviño, encarnado por Pedro Infante, a Régulo González (Alejandro Ciangherotti) en la película No desearás a la mujer de tu hijo al ver las cualidades del caballo Kamcia, el cual podía bailar, contar y hasta marchar, sin embargo, la famosa Eva Perón y el gobierno de Argentina no pagaron ni un solo peso para poseerlo. Aunque el hecho de que la primera dama no haya desembolsado nada para tener al animal sería lo de menos si Kamcia hubiera tenido un buen destino en Argentina. Por desgracia no fue así.

En las películas de Pedro Infante, que hicieran famoso a este bello equino blanco, se presenta a Kamcia como macho, aunque en realidad era hembra.

Este caballo, por el cual Pedro Infante se jugó la vida desafortunadamente tuvo un desenlace triste a 8 mil kilómetros de México en la Argentina. LA VIDA DE KAMCIA La historia de Kamcia empieza en el Hipódromo de las Américas a donde llegó, como el pura sangre que era, para competir en las carreras. Pero su dueño, un estadounidense quien hasta el momento se desconoce el nombre, vio que no le servía para hacer dinero porque nunca seguía la curva de la pista de arena, como quien dice, en plena competencia, se seguía de frente. Tras la decepción del estadounidense con su yegua Kamcia, se presenta la oportunidad de venderla al capitán del Ejército Mexicano, Gabriel Gracida Jaramillo, quien tras adquirirla le dio un entrenamiento de la alta escuela.

Las suertes que Kamcia realizaba se hicieron famosas por lo que a la primera oportunidad hizo una demostración de sus habilidades al presidente de México, Manuel Ávila Camacho, en el campo militar de equitación. El mandatario quedó atónito con la destreza del equino. Ávila Camacho no perdió la oportunidad de nombrar a Gracida como titular de la cuadra de caballos de la presidencia, con lo cual también lo ascendió a teniente coronel. En agradecimiento el caballista le regaló su yegua. La fama le llegó a Kamcia. Fue llevada a Europa para encabezar el desfile de presentación del equipo mexicano de equitación, en los Juegos Olímpicos de Londres 1948.

Después, apareció en las películas La oveja negra y No desearás a la mujer de tu hijo, ambas en 1949, y después realizó demostraciones en los Juegos Panamericanos de 1951 realizados en Buenos Aires, Argentina. Sería en este punto donde México empezaría a perder a su caballo favorito.

EL TRISTE DESTINO DE KAMCIA EN ARGENTINA Al ver la actuación de Kamcia, Eva Duarte de Perón, esposa del presidente argentino, Juan Domingo Perón, no pudo evitar querer poseer la yegua. Así que su marido propuso a Humberto Mariles, primer medallista de oro en la historia de México, que se la vendiera. TE PUEDE INTERESAR: Pedro Infante fue humillado y golpeado por este actor saltillense; tenía temor de filmar esta película (videos) Claro que Mariles, deportista de la disciplina hípica, con toda la presión encima tuvo que decirle cara a cara al presidente argentino que no. Pero Juan Domingo Perón no se daría por vencido, llamó a su homólogo mexicano, Miguel Alemán Valdés, ya presidente de México en ese entonces, para comunicarle que Mariles se negó a venderle a Kamcia.

El presidente Alemán terminó por ceder a la diplomática extorsión de Perón. Levantó el teléfono y ordenó tajante a Mariles que no le vendiera, sino que le regalara la yegua al presidente Juan Domingo. Finalmente, en 1955 Juan Domingo Perón fue derrocado y todas sus posesiones fueron destruidas o cayeron en manos de los golpistas, entre ellas unas cuadras donde todavía estaba Kamcia, la yegua que hizo famoso Pedro Infante, la cual fue sacrificada junto con otros caballos de Eva Perón.

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