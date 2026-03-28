Tras siete años, Carlos Rivera regresa a Saltillo con exitoso concierto

El cantante originario de Tlaxcala, Carlos Rivera, se presentó este viernes 27 de marzo en el Parque Las Maravillas, en lo que marcó su regreso a Saltillo después de siete años. Éxitos musicales, desborde de emociones y un concierto de más de dos horas, sellaron una noche memorable. Desde temprano se observaron filas de personas emocionadas y listas para ingresar al concierto. Los organizadores de 4.40 Entretenimiento facilitaron los accesos sin contratiempos, a la par que se dejó ver el ambiente listo entre comentarios positivos y bromas. Algunos fans repartieron stickers con la imagen del cantante y diademas para el cabello. Al ingresar al recinto, el público fue recibido con una alfombra roja para tomarse fotografías. En los asientos se entregó una tarjeta del club de fans “Solo Tú”, en la que se invitaba a agitar globos durante canciones como “Larga vida” y “Solo tú”.

El concierto comenzó con la participación del telonero Diego Méndez, quien se presentó como originario de Saltillo. Interpretó canciones de su autoría inspiradas en lugares y personas, y compartió que conoció a Carlos Rivera hace 10 años. Durante su presentación habló sobre la importancia de perseverar para cumplir los sueños. El momento esperado llegó a las 22:00 horas, cuando Carlos Rivera apareció en el escenario vestido con traje negro. El público lo recibió de pie con aplausos y gritos. El cantante agradeció la bienvenida y bromeó con el público al señalar: “Va pa’ largo; tantos años sin venir se tiene que desquitar”.

El momento esperado llegó a las 22:00 horas, cuando Carlos Rivera apareció en el escenario vestido con traje negro. El público lo recibió de pie con aplausos y gritos. El cantante agradeció la bienvenida y bromeó con el público al señalar: “Va pa’ largo; tantos años sin venir se tiene que desquitar”.

La primera canción fue “Solo por hoy”, tema que invita a disfrutar el presente. Antes de interpretarla, el cantante comentó: “el hubiera no existe, así que a disfrutar de este viaje”. Una de las canciones más coreadas fue “Perdiendo la cabeza”, acompañada por coreografías de los músicos y el entusiasmo del público. Durante el concierto, Rivera mantuvo una interacción constante con los asistentes. Entre canciones intercambió comentarios, bromas y reflexiones.

En un momento del espectáculo cambió la atmósfera hacia canciones románticas. Antes de interpretar “Gracias a ti”, comentó: “esto es solo para calentar, lo mío es el amor y cantarle al amor. Sí creo que el amor nos va a salvar”. Las pantallas del escenario proyectaron letras de algunas canciones para que el público pudiera cantarlas. Durante esta sección también se realizó una dinámica de “kisscam”, en la que parejas del público aparecían en las pantallas y se besaban frente a la cámara.

El cantante también anunció que durante la canción “La carta” suele presenciar propuestas de matrimonio, por lo que pidió que, si alguien planeaba hacerlo, esperara su señal. Y ocurrió. En la interpretación, una pareja se comprometió frente al público. En otro momento del concierto, Rivera regresó al escenario con un traje de charro blanco. Durante esa parte del espectáculo interpretó música ranchera acompañado de mariachi. Entre los temas estuvieron “El Rey”, de Vicente Fernández, y “Un puño de tierra”, de Antonio Aguilar.

También cantó sencillos de su disco “Viva México”, que, según explicó, busca rendir homenaje a la cultura y a las raíces del país.

Otra dinámica se realizó durante la canción “Almas”, cuando pidió al público mostrar en sus celulares fotografías de seres queridos para que aparecieran en las pantallas.

Posteriormente interpretó “Recuérdame”, tema que el público acompañó entre abrazos y lágrimas. Al finalizar, se lanzaron papeles naranjas en forma de pétalos de cempasúchil, en alusión al Día de Muertos. Antes de retirarse, Carlos Rivera agradeció al público y a su equipo de trabajo, cerrando una exitosa velada romántica y emotiva.