$!Belinda obtiene medidas de protección contra Lupillo Rivera tras querella por violencia digital y mediática

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México otorgó medidas de protección inmediatas a la cantante Belinda Peregrín Schüll, luego de que el pasado 2 de octubre interpuso una denuncia formal contra el intérprete Lupillo Rivera por la presunta comisión de los delitos de violencia digital y violencia mediática.

De acuerdo con el despacho Maceo, Torres & Asociados, que representa legalmente a la cantante, la querella se presentó tras la divulgación de información relacionada con la esfera íntima de la artista sin su consentimiento, lo que motivó la intervención de las autoridades para garantizar su seguridad y derechos fundamentales.

LUPILLO RIVERA NO PODRÁ ACERCARSE NI COMUNICARSE CON BELINDA

La resolución ministerial, dirigida al cantante cuyo nombre completo es Guadalupe Rivera Saavedra, ordena diversas restricciones con fundamento en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Entre las disposiciones impuestas se encuentran la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, la prohibición de realizar actos de intimidación o molestia, y la vigilancia policial en el domicilio de la afectada.

Además, se instruye que Rivera debe retirar de sus redes sociales, incluyendo TikTok y YouTube, los contenidos que resulten agravantes para Belinda.

El documento establece también que el artista deberá abstenerse de cualquier conducta que pueda considerarse ofensiva o que ponga en riesgo la integridad física o psicológica de la denunciante.

El oficio emitido por el Ministerio Público subraya que las medidas permanecerán vigentes durante el proceso de investigación y hasta la conclusión de la carpeta correspondiente, con el propósito de salvaguardar la integridad y dignidad de la víctima.