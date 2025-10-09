Exhiben pruebas de presunta relación entre Belinda y Lupillo Rivera; salen en defensa de la cantante

El lanzamiento de Tragos Amargos, la autobiografía de Lupillo Rivera, volvió a poner en el centro del debate la versión que el cantante da sobre su vínculo con Belinda. En el libro, Rivera relata que conoció a Belinda mientras ambos eran coaches en La Voz México, alrededor de 2019, describiendo un acercamiento cargado de tensión emocional, gestos de cariño y expectativas compartidas. Uno de los pasajes más comentados describe cómo Belinda habría preparado desayuno para él, incluyendo huevos, pollo, café, tortillas, fruta y jugo, como ejemplo de que tenía detalles personales. También menciona un beso, los celos, y planes que ambos valoraban como la posibilidad de tener gemelos, algo que Rivera afirma que ella propuso.

El desenlace, según su versión, ocurrió abruptamente: Lupillo contó que vio una fotografía de Belinda acompañada con un hombre en un avión rumbo a Miami, lo que para él fue suficiente para decidir que la historia terminara. Además, él admite que se tatuó el rostro de Belinda, señal de lo profundo que consideraba su afecto, aunque ese tatuaje fue cubierto después. Por su parte, Belinda ha ofrecido una respuesta medida, pero firme ante las declaraciones de Lupillo. Al ser cuestionada por la prensa en el aeropuerto, dijo: "Estoy muy acostumbrada a que siempre usen mi nombre para decir cualquier tipo de cosas. No tengo nada que hablar al respecto (...) Yo no hablo de personas irrelevantes". Ante los señalamientos de infidelidad incluidos en Tragos Amargos, ella se limitó a contestar: "Ay no, qué bárbaro". Lupillo, al escuchar la reacción de Belinda en medios, respondió con sarcasmo: "Estoy con ella, no estoy a su altura, soy una persona irrelevante para ella, la verdad pues no estoy a su grandeza y a su altura, mis respetos".

Y añadió más: “Nunca he sido grande como ellos o como ella, sí, soy un pequeño artista que apenas va empezando y que le echa ganas por su lado”. Un detalle adicional: Rivera asegura que su relación duró aproximadamente siete meses y que fue mientras ambos eran coaches en La Voz México. Otro dato fuerte que aporta el libro es que habría habido planes de futuro: la posibilidad de tener hijos (gemelos) fue mencionada por él, y él pensaba revertir una vasectomía como parte de ese proyecto conjunto. Rey Grupero se suma al debate A la controversia se sumó el creador de contenido, Alberto Ordaz, mejor conocido como Rey Grupero, quien desmintió tajantemente el supuesto romance entre Lupillo Rivera y Belinda. Durante su participación en un pódcast, el influencer aseguró que la relación “nunca existió” y que el cantante habría confundido la simpatía de la intérprete con una relación sentimental. “Yo tengo información directa, y lo que me dicen es que nunca hubo nada”, afirmó. Rey Grupero explicó que, según personas cercanas a Belinda, ella siempre mantuvo una relación estrictamente amistosa con Lupillo, aunque él llegó a ilusionarse. “Yo conozco gente cercana allá que dicen que él se ilusionó y que él llegó a decirle: ‘Mira mi tatuaje’”, relató el youtuber, haciendo referencia al famoso retrato que el cantante se grabó en el brazo.