¿Se acaba el drama? Pierde Drake demanda por canción ‘Not Like Us’ de Kendrick Lamar
La disquera respondió señalando que la querella representaba un intento de censura artística y subrayando que las letras de rap deben ser consideradas dentro del contexto de confrontación y expresión creativa
Un juez federal desestimó la demanda de difamación presentada por Drake contra Universal Music Group (UMG), luego de que el rapero acusó a la disquera de promover el polémico tema de Kendrick Lamar, “Not Like Us”, en medio de su enfrentamiento musical.
La jueza de distrito Jeannette Vargas emitió la resolución este jueves, calificando las letras de la canción como una “opinión no procesable”, lo que implica que no pueden considerarse difamatorias dentro del contexto de una batalla de rap.
“El hecho de que la grabación se realizara en medio de una batalla de rap es esencial para evaluar su impacto en un oyente razonable”, dice el documento de la magistrada en su fallo.
La decisión pone fin, al menos momentáneamente, a una disputa legal inusual entre Drake y su propio sello discográfico, tras meses de tensión pública por la promoción de ‘Not Like Us’, en la que Lamar lanza críticas directas contra el intérprete canadiense.
“Incluso las aparentes declaraciones de hecho pueden asumir el carácter de declaraciones de opinión cuando se realizan en un debate público, una disputa laboral acalorada u otras circunstancias en las que el público pueda anticipar el uso de epítetos, retórica incendiaria o hipérbole”, escribió la magistrada en su fallo.
Drake’s defamation lawsuit against UMG over Kendrick Lamar’s "Not Like Us" has been dismissed by a federal judge.— Complex Music (@ComplexMusic) October 9, 2025
"Because the Court concludes that the allegedly defamatory statements in 'Not Like Us' are non-actionable opinion, the motion to dismiss is GRANTED." pic.twitter.com/faooQWJrrt
Drake presentó su demanda en enero, acusando a UMG de difamación intencional, al considerar que la disquera promovió deliberadamente el tema durante momentos clave de la industria, incluyendo la actuación de Lamar en el Super Bowl y su interpretación en los Premios Grammy 2025.
En marzo, UMG respondió con una moción de desestimación, señalando que la querella representaba un intento de censura artística y subrayando que las letras de rap deben ser consideradas dentro del contexto de confrontación y expresión creativa. (Con información de Reforma)