¿Se acaba el drama? Pierde Drake demanda por canción ‘Not Like Us’ de Kendrick Lamar

Un juez federal desestimó la demanda de difamación presentada por Drake contra Universal Music Group (UMG), luego de que el rapero acusó a la disquera de promover el polémico tema de Kendrick Lamar, “Not Like Us”, en medio de su enfrentamiento musical.

La jueza de distrito Jeannette Vargas emitió la resolución este jueves, calificando las letras de la canción como una “opinión no procesable”, lo que implica que no pueden considerarse difamatorias dentro del contexto de una batalla de rap.

“El hecho de que la grabación se realizara en medio de una batalla de rap es esencial para evaluar su impacto en un oyente razonable”, dice el documento de la magistrada en su fallo.