Belinda ventila conversación secreta con Babo: ‘Espero que no se enoje’

Otra de las fotos que comentó Belinda , quien cuenta con más de 16 millones de seguidores en Instagram, fue la que posa con una serpiente, y confesó que no lo volvería a hacer por el momento porque la sensación es extraña, de hecho en esa foto estaba atemorizada y quería que la tomaran ¡ya!

Belinda dijo que le encantaba la música de Babo , y recomendó que lo escucharan, además, mostró un video en el que Babo aparece cantando; la también actriz, y ex novia de Christian Nodal , aseguró que el rapero suele compartirle sus creaciones musicales, como en esa ocasión.

Babo le ha dedicado mensajes a Belinda varias veces, en una de ellas le pidió que “ya le levantara el castigo” , en otra ocasión, en una foto escribió: “Belinda, tú y yo dando el roll en un camello, no lo sé, piénsalo, o te yuyeas?” , haciendo referencia a la youtuber Yuya , a quien Babo trató de conquistar sin éxito.

“Babo es un rapero mexicano muy cool, tienen que escuchar su música porque a mí me encanta, siempre me está mandando sus ideas, él es muy creativo, entonces está en el estudio toda la noche y me mandó esta canción”, dijo.

Sonriente, Beli le pide a Babo que no se vaya a enojar con ella por haber mostrado ese video.

“Conversaciones de estudio, de música de creativos, de loquitos, pero Babo, espero que no te enfades de haber enseñado esto”, expresó; esta revelación tomó por sorpresa a algunos de sus fans, quienes le están pidiendo a la cantante una colaboración con el rapero.