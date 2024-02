Bellakath habría amenazado a estilista; le debería hasta 100 mil pesos

“La apoyé en varias ocasiones para el servicio de maquillaje, para ella y para las personas que iban a salir en sus videos musicales, se le apoyó también con extensiones, no nada más a ella, también a su hermana. Me tenía a altas horas de la madrugada, atendiéndola, incluso bajo la lluvia, embarazada” , puntualizó.

“Me empezó a amenazar, me decía: ‘tú te vas a quedar callada, yo tengo el poder, los medios y si no quieres que destruya tu negocio y familia, entonces quédate callada porque no te voy a pagar’. Ella amenaza con hacerme daño, dijo que la forma de evidenciarme era poniendo mandas con mi cara, dirección. No quiere que esto salga a la luz”, puntualizó.

Con información de El Universal