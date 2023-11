Bellakath revela que estuvo a punto de morir por cirugías estéticas

”Me operé toda, o sea me hice el busto, lipo de todo, las pompis, pero era muy complicado porque perdí mucha sangre. Entonces estuve a punto de como ya ‘irme con papá Dios’. Pero no sé, yo creo que todavía tenía una misión en esta vida y era hacer perreo. Era ser Bellakath” , confesó.

La artista explicó que en un determinado momento, durante las intervenciones, comenzó a perder la conciencia: “Fue algo complicado. Yo te juro que, como en las películas, se te nubla la vista. Así yo sentía que ya me iba a ir y de repente me empiezan a llegar llamadas, pero yo no veía, o sea literal mi vista estaba nublada”.

Huerta indicó que dicha experiencia la hizo aprender que “arriesgar la vida por verte bien son cosas que no tendrían que estar pasando”.

Además, destacó que operarse no es la solución a problemas de autoestima, pues también implica disciplina, ejercicio y buena nutrición.

A los 20 años, la cantante se sometió a su primera cirugía estética y tomó dicha decisión por encajar en los estereotipos de la televisión.

”A mí siempre me ha gustado verme bien y sentirme bien. Ahora me siento bien, pero puede que mañana me opere y me quite menos pompis”.