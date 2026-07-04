Beyoncé celebra dos décadas de ‘B’Day’ con el estreno de un nuevo sencillo

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    Beyoncé celebra dos décadas de ‘B’Day’ con el estreno de un nuevo sencillo
    Apuesta. Los seguidores de la artista interpretan el nuevo lanzamiento como una pista sobre la llegada del esperado ‘Acto III’. FOTO: INTERNET

La cantante inició una cuenta regresiva hacia la edición especial de uno de los álbumes más importantes de su carrera y avivó las expectativas sobre su próximo proyecto

En medio de las celebraciones por el 4 de julio en Estados Unidos, Beyoncé volvió a sorprender a sus seguidores con el estreno de “Morning Dew (Donk)”, su primer sencillo inédito desde el lanzamiento de Act II: Cowboy Carter, en 2024.

La cantante eligió esta fecha para presentar el tema, que además marca el inicio de una nueva etapa en su carrera.

De acuerdo con un comunicado oficial, el lanzamiento abre una cuenta regresiva de 60 días rumbo a su próximo cumpleaños y a la edición especial por el 20 aniversario de B’Day, el álbum que consolidó su carrera como solista y que fue publicado originalmente el 4 de septiembre de 2006.

¿QUÉ HIZO BEYONCÉ?

De acuerdo con sus seguidores, la reedición busca conmemorar uno de los discos más importantes de la trayectoria de la artista, responsable de éxitos como “Déjà Vu”, “Irreplaceable”, “Beautiful Liar” y “Ring the Alarm”, canciones que marcaron una etapa clave en la música pop y R&B de la década de los 2000.

”Morning Dew (Donk)” fue escrita por Beyoncé, Pharrell Williams, The-Dream y Darius Dixon, mientras que la producción estuvo a cargo de Beyoncé y Pharrell Williams. El sencillo formará parte de la edición conmemorativa de “B’Day”, que llegará al mercado como parte de las celebraciones por las dos décadas del álbum.

Con este lanzamiento también se reavivaron las conversaciones entre los seguidores de la texana sobre el esperado “Acto III”, el proyecto con el que concluiría la trilogía iniciada con Renaissance (2022) y continuada con Cowboy Carter (2024).

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Hasta el momento, Beyoncé no ha confirmado oficialmente la temática de ese nuevo trabajo, aunque en los últimos meses diversas publicaciones de la artista han alimentado las expectativas de sus seguidores. (Con información de Reforma).

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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