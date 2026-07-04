Filtran detalles de la boda de Taylor Swift: un gran jardín construido, postres para fans y muchas celebridades

Se acabaron las especulaciones, los rumores y las teorías. Taylor Swift y Travis Kelce se casaron la noche del viernes en Nueva York, en un evento que, de acuerdo con lo filtrado en redes sociales y la prensa, fue un sueño cumplido para la cantante.

Luego de la noche en la que se confirmó el enlace desde las pantallas del recinto, se esperaban fotografías o videos filtrados del evento. Según fuentes cercanas, cada invitado firmó un contrato de confidencialidad para evitar que algún detalle saliera a la luz de forma pública. Incluso con esa medida, comenzaron a surgir algunas imágenes.

The Daily Mail publicó la tarde de este sábado fotografías del interior del recinto, el cual fue transformado por completo en un jardín y un castillo. De hecho, los pasillos estaban decorados con fotografías de la pareja a lo largo de sus vidas, así como imágenes de ambos juntos.