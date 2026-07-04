Filtran detalles de la boda de Taylor Swift: un gran jardín construido, postres para fans y muchas celebridades
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
La boda de la estrella musical y el jugador Travis Kelce “paralizó” Nueva York, ya que se celebró en el Madison Square Garden la noche del viernes
Se acabaron las especulaciones, los rumores y las teorías. Taylor Swift y Travis Kelce se casaron la noche del viernes en Nueva York, en un evento que, de acuerdo con lo filtrado en redes sociales y la prensa, fue un sueño cumplido para la cantante.
Luego de la noche en la que se confirmó el enlace desde las pantallas del recinto, se esperaban fotografías o videos filtrados del evento. Según fuentes cercanas, cada invitado firmó un contrato de confidencialidad para evitar que algún detalle saliera a la luz de forma pública. Incluso con esa medida, comenzaron a surgir algunas imágenes.
The Daily Mail publicó la tarde de este sábado fotografías del interior del recinto, el cual fue transformado por completo en un jardín y un castillo. De hecho, los pasillos estaban decorados con fotografías de la pareja a lo largo de sus vidas, así como imágenes de ambos juntos.
DETALLES PARA FANS
En otra imagen se aprecia un gigantesco jardín con flores, plantas y una iluminación que contribuyó a crear un ambiente romántico, festivo y elegante.
Los adornos y las decoraciones, en tonos dorados, cafés y blancos, incluían un logotipo conformado por dos letras “T”, en alusión a los nombres de los novios.
Otro de los videos que circulan en redes sociales muestra al personal de catering del evento que, entrada la noche, salió a entregar algunos postres a los cientos de fans que permanecían en los alrededores de la celebración, aparentemente como un gesto de Taylor para agradecerles la espera y el apoyo.
Desde que se confirmó el compromiso de la pareja, la prensa y los seguidores de “Tay Tay” estuvieron atentos a cada guiño o detalle que pudiera escapar de la ceremonia.
Fue así como la cantante, reconocida por su habilidad para desarrollar campañas de marketing, dijo y “no dijo” diversos aspectos sobre su boda en Nueva York, celebrada durante un fin de semana festivo en Estados Unidos y rodeada de amistades famosas como Selena Gomez, Gigi Hadid, Zoë Kravitz y Adam Sandler.