Filtran detalles de la boda de Taylor Swift: un gran jardín construido, postres para fans y muchas celebridades

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    Filtran detalles de la boda de Taylor Swift: un gran jardín construido, postres para fans y muchas celebridades
    Noche. La decoración transformó el Madison Square Garden en un escenario con jardines, flores y elementos inspirados en un cuento de hadas. FOTO: TWITTER@TSwiftUpdatesIT

La boda de la estrella musical y el jugador Travis Kelce “paralizó” Nueva York, ya que se celebró en el Madison Square Garden la noche del viernes

Se acabaron las especulaciones, los rumores y las teorías. Taylor Swift y Travis Kelce se casaron la noche del viernes en Nueva York, en un evento que, de acuerdo con lo filtrado en redes sociales y la prensa, fue un sueño cumplido para la cantante.

Luego de la noche en la que se confirmó el enlace desde las pantallas del recinto, se esperaban fotografías o videos filtrados del evento. Según fuentes cercanas, cada invitado firmó un contrato de confidencialidad para evitar que algún detalle saliera a la luz de forma pública. Incluso con esa medida, comenzaron a surgir algunas imágenes.

The Daily Mail publicó la tarde de este sábado fotografías del interior del recinto, el cual fue transformado por completo en un jardín y un castillo. De hecho, los pasillos estaban decorados con fotografías de la pareja a lo largo de sus vidas, así como imágenes de ambos juntos.

DETALLES PARA FANS

En otra imagen se aprecia un gigantesco jardín con flores, plantas y una iluminación que contribuyó a crear un ambiente romántico, festivo y elegante.

Los adornos y las decoraciones, en tonos dorados, cafés y blancos, incluían un logotipo conformado por dos letras “T”, en alusión a los nombres de los novios.

Otro de los videos que circulan en redes sociales muestra al personal de catering del evento que, entrada la noche, salió a entregar algunos postres a los cientos de fans que permanecían en los alrededores de la celebración, aparentemente como un gesto de Taylor para agradecerles la espera y el apoyo.

Desde que se confirmó el compromiso de la pareja, la prensa y los seguidores de “Tay Tay” estuvieron atentos a cada guiño o detalle que pudiera escapar de la ceremonia.

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Fue así como la cantante, reconocida por su habilidad para desarrollar campañas de marketing, dijo y “no dijo” diversos aspectos sobre su boda en Nueva York, celebrada durante un fin de semana festivo en Estados Unidos y rodeada de amistades famosas como Selena Gomez, Gigi Hadid, Zoë Kravitz y Adam Sandler.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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