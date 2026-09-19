Brad Pitt regresa para la secuela de ‘World War Z’ a 13 años del estreno

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    Brad Pitt regresa para la secuela de ‘World War Z’ a 13 años del estreno
    Favorita. La cinta pese a los obstáculos logró consolidarse en el género. FOTO: ARCHIVO

El thriller, basado en la novela de Max Brooks que narra una pandemia zombi global que amenaza con extinguir a la humanidad en cuestión de días

Brad Pitt formará parte de la secuela de ‘World War Z’, de Paramount, retomando su papel como Gerry Lane, en la película dirigida por el ganador del Oscar, Edward Berger.

Pitt producirá la secuela junto con Dede Gardner y Jeremy Kleiner en nombre de su casa productora Plan B, con Berger como productor ejecutivo, según informó el medio especializado Variety.

LOS DETALLES DE LA AVENTURA

El guión corre a cargo de Dennis Kelly (‘Matilda: The Musical’), aunque los detalles de la trama se mantienen en secreto.

El thriller, basado en la novela de Max Brooks que narra una pandemia zombi global que amenaza con extinguir a la humanidad en cuestión de días, sigue en la primera película a Lane (Pitt), un investigador retirado de la ONU que se ve obligado a regresar al servicio para investigar el origen del virus y encontrar una cura.

A pesar de haber atravesado un caótico rodaje empañado por reescrituras de guion y costosos reshoots, Guerra Mundial Z (2013) desafió los pronósticos del sector al recaudar más de 540 millones de dólares a nivel mundial contra un presupuesto estimado de 190 millones, convirtiéndose en la película de zombis más taquillera de la historia.

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AGENDA OCUPADA

Pitt formará parte de otra secuela, ‘The Further Mis-Adventures of Cliff Booth’, dirigida por David Fincher y escrita por Quentin Tarantino, en la que retomará el papel de Cliff Booth, un doble de películas de acción que le valió su primer Oscar como actor. (Con información de EFE)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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