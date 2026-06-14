‘Brasil 70’ y otros ‘reyes’ en el streaming

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    ‘Brasil 70’ y otros ‘reyes’ en el streaming

Estas producciones exploran la vida y el impacto de personajes que marcaron la historia en distintos ámbitos

Desde finales de mayo han llegado a las plataformas de streaming diversos estrenos protagonizados por toda clase de “reyes”, comenzando por el “Rey” Pelé, uno de los máximos íconos en la historia del fútbol mundial:

‘BRASIL 70: LA SAGA DEL TRICAMPEONATO’ (NETFLIX): Esta miniserie brasileña de cinco episodios es el mejor complemento de ficción para la película número uno de Netflix, “México 86”, de Gabriel Ripstein. En este caso, la producción nos remonta a la forma en que, en el contexto de la dictadura que se vivía en aquel país sudamericano y ante amenazas incluso de secuestro durante su preparación en la ciudad de Guanajuato, “El Rey” Pelé (Lucas Agrícola), un mes antes del Mundial México 70, lideró a una selección que logró ahuyentar los fantasmas de derrotas pasadas para convertirse en campeona de aquella icónica gesta deportiva.

‘REY Y CONQUISTADOR’ (UNIVERSAL PLUS): Remontándonos varios siglos en la historia, esta serie épica coproducida entre Estados Unidos e Inglaterra recrea cómo, en medio de un turbulento panorama político y social, dos aliados como Guillermo de Normandía (Nicolaj Coster-Waldau, de “Lo último que me dijo”) y Harold de Wessex (James Norton, de “House of Guinness”), quienes no tenían derecho directo a la monarquía británica, terminaron enfrentándose tras la muerte del rey Eduardo (Eddie Marsan, de “Ray Donovan”) en un conflicto decisivo para el futuro del reino: la batalla de Hastings, ocurrida en el año 1066, en la tradición de clásicos como “Braveheart”.

‘MICHAEL JACKSON: EL VEREDICTO’ (NETFLIX): Estrenada también durante la primera semana del mes y coincidiendo casi con la llegada al mercado de renta digital de la taquillera biopic “Michael”, de Antoine Fuqua, esta miniserie de tres episodios dirigida por el nominado al Emmy Nick Green (“Putin: A Russian Spy Story”) resulta recomendable a pesar de las duras críticas que ha recibido. Esto se debe a que funciona como la contraparte que muchos consideraron ausente en aquella película de ficción, al ofrecer ahora sí, con “datos duros”, un recorrido por el proceso legal que el llamado “Rey del Pop” enfrentó a mediados de la década de los 90 tras ser acusado de abuso infantil por varios menores.

Comentarios a: sopeoperas@yahoo.com

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Espectáculos
Opinión
Streaming

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Netflix

Abundio Novello

Abundio Novello

Abundio Novello es una firma compartida de colaboradores en Vanguardia MX. Aquí encontrarás las reseñas más honestas, crítica y análisis de películas, series, teatro y más.

Columna: Sopeoperas

Selección de los editores
Respaldo familiar puede marcar la diferencia para las infancias LGBT+: testimonios durante la Marcha del Orgullo en Saltillo

Respaldo familiar puede marcar la diferencia para las infancias LGBT+: testimonios durante la Marcha del Orgullo en Saltillo
Detienen a Héctor ‘N’ por presunto enriquecimiento ilícito en Veracruz

Detienen a exfuncionario del SAT por presunto enriquecimiento ilícito en Veracruz
La Fiscalía de Veracruz entregó a la FGR la carpeta por la desaparición de Roxana Guzmán y confirmó que hasta ahora no existen personas detenidas.

FGR atrae investigación por desaparición de la periodista Roxana Guzmán; no hay detenidos
Claudia Sheinbaum inaugura la central de ciclo combinado de Manzanillo

Sheinbaum inaugura central de ciclo combinado de Manzanillo, Colima
Desmantelan narcolaboratorio en Zapopan, Jalisco

Elementos de seguridad aseguran un kilo de fentanilo en Zapopan, Jalisco

Personas se congregan durante una protesta contra el racismo frente al Ayuntamiento de Belfast, Irlanda del Norte, motivada por los disturbios registrados tras el ataque con cuchillo a un hombre, el sábado 13 de junio de 2026.

Marchan miles en Belfast para condenar ola de ataques antinmigrantes

Captura de video tomada de una publicación en la cuenta oficial en X @Nasdaq que muestra al magnate Elon Musk hablando durante la salida a la bolsa de su compañía SpaceX.

¿Qué significa, en términos reales, el billón de Elon Musk?
Tren de Aragua es considerado como una organización terrorista por los Estados Unidos

Trump eliminó en territorio venezolano a líder de Tren de Aragua