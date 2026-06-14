‘Brasil 70’ y otros ‘reyes’ en el streaming

Desde finales de mayo han llegado a las plataformas de streaming diversos estrenos protagonizados por toda clase de “reyes”, comenzando por el “Rey” Pelé, uno de los máximos íconos en la historia del fútbol mundial:

‘BRASIL 70: LA SAGA DEL TRICAMPEONATO’ (NETFLIX): Esta miniserie brasileña de cinco episodios es el mejor complemento de ficción para la película número uno de Netflix, “México 86”, de Gabriel Ripstein. En este caso, la producción nos remonta a la forma en que, en el contexto de la dictadura que se vivía en aquel país sudamericano y ante amenazas incluso de secuestro durante su preparación en la ciudad de Guanajuato, “El Rey” Pelé (Lucas Agrícola), un mes antes del Mundial México 70, lideró a una selección que logró ahuyentar los fantasmas de derrotas pasadas para convertirse en campeona de aquella icónica gesta deportiva.

‘REY Y CONQUISTADOR’ (UNIVERSAL PLUS): Remontándonos varios siglos en la historia, esta serie épica coproducida entre Estados Unidos e Inglaterra recrea cómo, en medio de un turbulento panorama político y social, dos aliados como Guillermo de Normandía (Nicolaj Coster-Waldau, de “Lo último que me dijo”) y Harold de Wessex (James Norton, de “House of Guinness”), quienes no tenían derecho directo a la monarquía británica, terminaron enfrentándose tras la muerte del rey Eduardo (Eddie Marsan, de “Ray Donovan”) en un conflicto decisivo para el futuro del reino: la batalla de Hastings, ocurrida en el año 1066, en la tradición de clásicos como “Braveheart”.

‘MICHAEL JACKSON: EL VEREDICTO’ (NETFLIX): Estrenada también durante la primera semana del mes y coincidiendo casi con la llegada al mercado de renta digital de la taquillera biopic “Michael”, de Antoine Fuqua, esta miniserie de tres episodios dirigida por el nominado al Emmy Nick Green (“Putin: A Russian Spy Story”) resulta recomendable a pesar de las duras críticas que ha recibido. Esto se debe a que funciona como la contraparte que muchos consideraron ausente en aquella película de ficción, al ofrecer ahora sí, con “datos duros”, un recorrido por el proceso legal que el llamado “Rey del Pop” enfrentó a mediados de la década de los 90 tras ser acusado de abuso infantil por varios menores.

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