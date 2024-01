BREVES: Hoy, chismes de Kings of Leon, Lizbeth Rodríguez y Ricardo Arjona

A LIZBETH RODRÍGUEZ LE MOLESTAN ‘LAS INCOHERENCIAS’ DE CELIA LORA

En una reciente entrevista, Celia Lora comentó que se llegó a sentir acosada por las mentiras de Lizbeth Rodríguez, quien aseguraba que ellas eran pareja sentimental.

La hija del rockero de El Tri se sintió arrepentida porque esa nota se viralizó sin control, justo por las falsas declaraciones de la influencer, famosa por exponer infieles. Luego de estas declaraciones de Celia, que corrieron rápido por medios del entretenimiento, Lizbeth acudió a sus redes sociales para compartir una historia en la que contrarrestó esas controvertidas declaraciones.

”’No quiero ser tendencia, no me gusta la fama’. Tres doritos después dando un montón de entrevistas. A veces la gente no se pone de acuerdo con lo que quiere. Me ca%&”, dijo la creadora de contenido a sus millones de seguidores de Instagram.