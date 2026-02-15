Brinda Porter noche romántica en Saltillo

Decenas de saltillenses disfrutaron el día del amor y la amistad con las melodías de Porter. El grupo tapatío se presentó la noche de este sábado en el Paraninfo del Ateneo Fuente que estuvo prácticamente lleno. Con un show de luces, humo, sintetizadores y pantalla, interpretando América, el concierto comenzó poco después de las 19:00 horas.

La banda con más de 20 años de experiencia, puso a cantar temas que ya se han vuelto clásicos como Murciélago, Rincón Yucateco, Seres Superiores, Cuervos, Respuesta Sensorial, La china, Una Carita de Ángel, Palapa, Trueno, Mamita Santa. Además el vocalista David Velasco interpretó una versión solista de ¿Qué es el amor? Los integrantes de Porter bajaron al escenario en el puente musical de Para Ya. Hasta en tres ocasiones, el público se entregó cantando “Olé olé olé, Porter, Porter”, A lo que contestaron “olé, olé, olé, ustedes”

Desde los primeros temas, Velasco interactuó con el público con frases como “Estamos muy contentos de presentarles nueva música”, “Feliz día del amor y la amistad. Porter te ama, Saltillo”. A la mitad del concierto, asistentes le regalaron a Velasco un ramo al que contestó “muchas gracias”, posteriormente se acercó a firmar discos entre otros artículos.