Brinda Porter noche romántica en Saltillo

/ 15 febrero 2026
    Asistencia. La agrupación tapatía se llevó la idea de que son queridos en Saltillo debido a la convocatoria que logró abarrotar el Paraninfo del Ateneo para la velada. FOTO: OMAR SAUCEDO

Un paraninfo prácticamente lleno se entregó a los temas de la banda jalisciense

Decenas de saltillenses disfrutaron el día del amor y la amistad con las melodías de Porter.

El grupo tapatío se presentó la noche de este sábado en el Paraninfo del Ateneo Fuente que estuvo prácticamente lleno.

Con un show de luces, humo, sintetizadores y pantalla, interpretando América, el concierto comenzó poco después de las 19:00 horas.

$!Momentos. La agrupación comprobó el fanatismo saltillense con las canciones que fueron coreadas.
La banda con más de 20 años de experiencia, puso a cantar temas que ya se han vuelto clásicos como Murciélago, Rincón Yucateco, Seres Superiores, Cuervos, Respuesta Sensorial, La china, Una Carita de Ángel, Palapa, Trueno, Mamita Santa.

Además el vocalista David Velasco interpretó una versión solista de ¿Qué es el amor? Los integrantes de Porter bajaron al escenario en el puente musical de Para Ya.

Hasta en tres ocasiones, el público se entregó cantando “Olé olé olé, Porter, Porter”, A lo que contestaron “olé, olé, olé, ustedes”

Desde los primeros temas, Velasco interactuó con el público con frases como “Estamos muy contentos de presentarles nueva música”, “Feliz día del amor y la amistad. Porter te ama, Saltillo”.

A la mitad del concierto, asistentes le regalaron a Velasco un ramo al que contestó “muchas gracias”, posteriormente se acercó a firmar discos entre otros artículos.

$!Fiesta. El reciento se volvió en una verdadera celebración a la amistad y el amor con la música.
“Es un regalo muy grande para nosotros poder dedicarnos a esto, gracias por regalarnos esta noche tan linda”, dijo también.

Sin duda el público saltillense se entregó con mayor fervor a temas como Un Cachito de Galaxia, Himno Eterno, Pájaros, Espiral y Huitzil, que fueron las más coreadas.

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

