Claudia Sheinbaum y Salma Hayek impulsan cine y series en México con nuevos incentivos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, junto a la actriz de Hollywood, Salma Hayek, anunciaron incentivos económicos para el desarrollo de la industria cinematográfica y audiovisual, para incrementar el número de producciones, desarrollar talento nacional, así como promover la cultura y el turismo. Se trata de la Ley Federal de Cinematografía, un incentivo consiste en un crédito fiscal aplicable al Impuesto Sobre la Renta (ISR) equivalente hasta a 30 por ciento del gasto que una producción audiovisual realice en el país.

Este beneficio tendrá un tope de 40 millones de pesos por proyecto, el cual será aplicable si al menos el 70 por ciento del gasto se ejerce en proveeduría nacional, con el objetivo de que la derrama económica fortalezca a casas productoras, estudios y talento mexicano. "Este incentivo tiene una comisión del gobierno que busca realmente apoyar que se desarrollen aquellas producciones que de otra manera no tendrían la oportunidad y, al mismo tiempo, atraer producciones internacionales, pero garantizando que se contrate a las y los mexicanos en todos los oficios que tienen que ver con la cinematografía, desde actrices y actores, pero también todos los oficios vinculados", explicó la mandataria en conferencia de prensa desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, adelantó que el mismo lunes se publicará el decreto. La Presidenta reiteró que los mexicanos han demostrado ser un pueblo resistente, por lo que es importante brindar las oportunidades para que desarrollen su talento. "México es un país grandioso, extraordinario no solamente por su diversidad ecológica, sus paisajes sino sobre todo por nuestra historia, desde los pueblos originarios hasta esta historia grandiosa que tenemos desde la Independencia hasta nuestros días, y es grandioso también por su pueblo, un pueblo resistente, un pueblo que siempre ha luchado por su independencia, por su soberanía y por la defensa de sus derechos culturales", señaló Sheinbaum Pardo.

Visiblemente conmovida, Hayek destacó el trabajo de la mandataria respecto a otras administraciones y señaló que el incentivo ayudará a promocionar distintas zonas de México e impulsar destinos turísticos poco conocidos. Reiteró que para ella México es y siempre será su lecho de crecimiento, porque fueron quienes la vieron iniciar y volverse importante influencia a nivel mundial, por lo que busca con este nuevo proyecto hacer una "carta de amor" para la nación.

"Estoy muy emocionada de estar con ustedes, espero poder hablar sin llorar, porque además vengo sin dormir, ya ven, ya quiero llorar de ver las caras de mi gente, la gente que me inspiró (...) Está fue mi cuna y ustedes me formaron, entonces es muy emotivo para mí poder estar con ustedes, mi primer largometraje, lo escribí yo y es una carta de amor a México", destacó Hayek en su discurso. Relató que cuando buscó financiar su primer largometraje, enfrentó dificultades para obtener recursos si el proyecto se filmaba en territorio nacional, ya que otros países ofrecían incentivos fiscales y facilidades que México no tenía. "¿Cómo se le hace una carta de amor a México y se filma en Australia o en República Dominicana?", cuestionó. Señaló que el cambio comenzó desde los gobiernos estatales, particularmente en Veracruz y Quintana Roo, donde, subrayó, encontró respaldo inmediato por parte de sus gobernadoras. Posteriormente, dijo, la presidenta comprendió con rapidez el impacto económico, cultural y turístico que representa fortalecer la industria cinematográfica. "Quizá lo que no teníamos era esta Presidenta", indicó. Salma Hayek reconoció que el cine en México fue abandonado por mucho tiempo, por lo que destacó la importancia y los beneficios que representarán para la nación los incentivos de la Ley Federal de Cinematografía al darse oportunidades no sólo en la actuación, sino también en la producción y detrás de cámaras.

Consideró que el respaldo actual representa "una inyección económica inmensa" y una oportunidad para que México retome el control de su propia narrativa frente a lo que calificó como representaciones erróneas en el exterior. "Quizá esta sea la experiencia más bonita de mi vida", expresó, al agradecer el acompañamiento de autoridades y comunidades locales durante el rodaje. Al mismo tiempo, Sheinbaum destacó la trayectoria de la actriz, al ser un factor importante para difundir la cultura mexicana en el mundo, como la producción sobre la vida de Frida Kahlo, la cual la veracruzana protagonizó. "Por supuesto que todos admiramos a Salma y por poner a México siempre en alto. Y algo que le admiro mucho es que siempre ha defendido a las mexicanas y a los mexicanos en Estados Unidos. Muchas gracias, Salma. Y su talento ha hecho que México se conozca en todos lados, además con nuestra cultura, con nuestras raíces. Quizá Frida Kahlo no se conocería tanto en el mundo si no fuera por la película de Salma", expresó.