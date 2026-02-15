Claudia Sheinbaum y Salma Hayek impulsan cine y series en México con nuevos incentivos

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 15 febrero 2026
    Claudia Sheinbaum y Salma Hayek impulsan cine y series en México con nuevos incentivos
    La actriz productora y directora mexicana Salma Hayek (c-i), y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum (c-d), participan en una rueda de prensa este domingo, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. ISAAC ESQUIVEL | EFE

“Quizá lo que no teníamos era esta presidenta”. La actriz de Hollywood reconoció a la CSP por impulsar y apoyar el cine mexicano

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, junto a la actriz de Hollywood, Salma Hayek, anunciaron incentivos económicos para el desarrollo de la industria cinematográfica y audiovisual, para incrementar el número de producciones, desarrollar talento nacional, así como promover la cultura y el turismo.

Se trata de la Ley Federal de Cinematografía, un incentivo consiste en un crédito fiscal aplicable al Impuesto Sobre la Renta (ISR) equivalente hasta a 30 por ciento del gasto que una producción audiovisual realice en el país.

$!La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, junto a la actriz de Hollywood, Salma Hayek, anunciaron incentivos económicos para el desarrollo de la industria cinematográfica y audiovisual
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, junto a la actriz de Hollywood, Salma Hayek, anunciaron incentivos económicos para el desarrollo de la industria cinematográfica y audiovisual EL UNIVERSAL

TE PUEDE INTERESAR: Salma Hayek se reunirá con Sheinbaum para anunciar nuevos incentivos para el cine y series en México

Este beneficio tendrá un tope de 40 millones de pesos por proyecto, el cual será aplicable si al menos el 70 por ciento del gasto se ejerce en proveeduría nacional, con el objetivo de que la derrama económica fortalezca a casas productoras, estudios y talento mexicano.

“Este incentivo tiene una comisión del gobierno que busca realmente apoyar que se desarrollen aquellas producciones que de otra manera no tendrían la oportunidad y, al mismo tiempo, atraer producciones internacionales, pero garantizando que se contrate a las y los mexicanos en todos los oficios que tienen que ver con la cinematografía, desde actrices y actores, pero también todos los oficios vinculados”, explicó la mandataria en conferencia de prensa desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, adelantó que el mismo lunes se publicará el decreto.

La Presidenta reiteró que los mexicanos han demostrado ser un pueblo resistente, por lo que es importante brindar las oportunidades para que desarrollen su talento. “México es un país grandioso, extraordinario no solamente por su diversidad ecológica, sus paisajes sino sobre todo por nuestra historia, desde los pueblos originarios hasta esta historia grandiosa que tenemos desde la Independencia hasta nuestros días, y es grandioso también por su pueblo, un pueblo resistente, un pueblo que siempre ha luchado por su independencia, por su soberanía y por la defensa de sus derechos culturales”, señaló Sheinbaum Pardo.

TE PUEDE INTERESAR: Pide Salma Hayek a Sheinbaum impulsar incentivos para fortalecer la industria del cine en México

INICIATIVA SHEINBAUM Y HAYEK PARA EL CINE

Visiblemente conmovida, Hayek destacó el trabajo de la mandataria respecto a otras administraciones y señaló que el incentivo ayudará a promocionar distintas zonas de México e impulsar destinos turísticos poco conocidos.

Reiteró que para ella México es y siempre será su lecho de crecimiento, porque fueron quienes la vieron iniciar y volverse importante influencia a nivel mundial, por lo que busca con este nuevo proyecto hacer una “carta de amor” para la nación.

$!Anuncio de incentivos para la industria cinematográfica y audiovisual que presidió la presidenta Sheinbaum y la actriz Salma Hayek en el salón Tesorería de Palacio Nacional.
Anuncio de incentivos para la industria cinematográfica y audiovisual que presidió la presidenta Sheinbaum y la actriz Salma Hayek en el salón Tesorería de Palacio Nacional. EL UNIVERSAL

“Estoy muy emocionada de estar con ustedes, espero poder hablar sin llorar, porque además vengo sin dormir, ya ven, ya quiero llorar de ver las caras de mi gente, la gente que me inspiró (...) Está fue mi cuna y ustedes me formaron, entonces es muy emotivo para mí poder estar con ustedes, mi primer largometraje, lo escribí yo y es una carta de amor a México”, destacó Hayek en su discurso.

Relató que cuando buscó financiar su primer largometraje, enfrentó dificultades para obtener recursos si el proyecto se filmaba en territorio nacional, ya que otros países ofrecían incentivos fiscales y facilidades que México no tenía. “¿Cómo se le hace una carta de amor a México y se filma en Australia o en República Dominicana?”, cuestionó.

TE PUEDE INTERESAR: Durante paseo por Veracruz, Salma Hayek lleva a Angelina Jolie a Catemaco; las critican por usar helicóptero del Estado

Señaló que el cambio comenzó desde los gobiernos estatales, particularmente en Veracruz y Quintana Roo, donde, subrayó, encontró respaldo inmediato por parte de sus gobernadoras. Posteriormente, dijo, la presidenta comprendió con rapidez el impacto económico, cultural y turístico que representa fortalecer la industria cinematográfica. “Quizá lo que no teníamos era esta Presidenta”, indicó.

Salma Hayek reconoció que el cine en México fue abandonado por mucho tiempo, por lo que destacó la importancia y los beneficios que representarán para la nación los incentivos de la Ley Federal de Cinematografía al darse oportunidades no sólo en la actuación, sino también en la producción y detrás de cámaras.

$!La actriz productora y directora mexicana Salma Hayek (i), y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, participan en una rueda de prensa este domingo, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México).
La actriz productora y directora mexicana Salma Hayek (i), y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, participan en una rueda de prensa este domingo, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). ISAAC ESQUIVEL | EFE

Consideró que el respaldo actual representa “una inyección económica inmensa” y una oportunidad para que México retome el control de su propia narrativa frente a lo que calificó como representaciones erróneas en el exterior. “Quizá esta sea la experiencia más bonita de mi vida”, expresó, al agradecer el acompañamiento de autoridades y comunidades locales durante el rodaje.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Como Agua Para Chocolate’ se despide: HBO Max estrena su última temporada

Al mismo tiempo, Sheinbaum destacó la trayectoria de la actriz, al ser un factor importante para difundir la cultura mexicana en el mundo, como la producción sobre la vida de Frida Kahlo, la cual la veracruzana protagonizó.

“Por supuesto que todos admiramos a Salma y por poner a México siempre en alto. Y algo que le admiro mucho es que siempre ha defendido a las mexicanas y a los mexicanos en Estados Unidos. Muchas gracias, Salma. Y su talento ha hecho que México se conozca en todos lados, además con nuestra cultura, con nuestras raíces. Quizá Frida Kahlo no se conocería tanto en el mundo si no fuera por la película de Salma”, expresó.

$!La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa este domingo, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México).
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa este domingo, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). ISAAC ESQUIVEL | EFE

La Ley Federal de Cinematografía será publicada este lunes 16 de febrero del 2026 en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor al siguiente día.

(Con información de El Universal)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cine
Cine Mexicano

Localizaciones


México

Personajes


Salma Hayek
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Secretaría de Cultura

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
Tras el derrocamiento de Maduro a manos de Washington a principios de enero, el Gobierno Trump ha entregado el mando de la transición en Venezuela a la ex vicepresidenta chavista. FOTO:

EU suaviza más las restricciones para petroleras en Venezuela
Mario Delgado planteó que el país requiere formación de vanguardia y con alcance social, con respaldo institucional a estudiantes.

Mario Delgado destaca logros de estudiantes en robótica durante Encuentro Nacional del TecNM

La SSC detuvo a seis personas y turnó el caso al Ministerio Público para definir su situación jurídica.

Rescatan a joven secuestrado en Xochimilco; SSC detiene a seis personas tras operativo simultáneo
Denuncia colectivo presunto fraude inmobiliario en Nuevo León; señalan a notarías del área metropolitana

Denuncia colectivo presunto fraude inmobiliario en Nuevo León; señalan a notarías del área metropolitana
El cateo forma parte de acciones coordinadas de seguridad en Michoacán, donde indicios quedaron bajo resguardo del Ministerio Público para análisis pericial.

Localizan estructuras de drones y municiones tras operativo en Uruapan, Michoacán
Sostienen que resulta “ética y administrativamente indefendible” que se canalicen recursos públicos para sufragar gastos médicos privados.

Indignación por fondos de víctimas: acusan que pagaron hospital privado a político tras atentado a balazos
Doblete

Doblete
true

Reformas laborales: el legado de la 4T