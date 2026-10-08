Bruno Bichir y Marimar Vega sacuden a Saltillo con el dilema ético de ‘Réquiem’

Saltillo vivió una jornada de cuestiones éticas y dramatúgicas con la obra ‘Réquiem’, escrita por el mexicano Reynolds Robledo, que se presentó en una única función en la noche del 7 de octubre, en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. De inicio a fin, los asistentes fueron cautivados por un choque de convicciones. Bajo la dirección de Enrique Singer, la puesta en escena trajo a la capital coahuilense a dos figuras clave de la actuación nacional: Bruno Bichir y Marimar Vega, quienes con su talento escénico sostienen un feroz duelo durante aproximadamente una hora.

La función en la ciudad marcó una parada clave dentro de su gira por la República Mexicana, antes de continuar su recorrido hacia escenarios de Monterrey, Guadalajara y Querétaro.

CONDENAS Y LÍMITES: LA PREMISA DE ‘RÉQUIEM’ La obra plantea un escenario tan perturbador como provocador: la inminente ejecución de un niño condenado a pena de muerte tras ser el autor de un crimen atroz que conmocionó a la opinión pública. En momentos previos a la sentencia, la narrativa se concentra en una habitación donde dos visiones opuestas del mundo colisionan, provocando que el espectador se cuestione a sí mismo. Los personajes son ‘Emma Solís’, interpretada por Vega, quien funge como la implacable fiscal del caso para quien la justicia no puede amedrentarse por la edad cuando el acto ha roto el pacto social. Y su contraparte, ‘el sacerdote’, interpretado por Bichir: el clérigo que acompaña al menor en sus últimas horas. Se caracteriza por sostener siempre una postura ligada a la fe, la misericordia y la posibilidad de redención, cuestionando si el castigo es equidad o venganza institucionalizada.

MÁS PREGUNTAS QUE RESPUESTAS Lejos de buscar el confort de los asistentes o moralejas, ‘Réquiem’ destaca porque no establece opiniones correctas o incorrectas. Los personajes defienden sus posturas con argumentos tan sólidos que obligan a la audiencia a habitar la incomodidad de la duda. En el Fernando Soler, los saltillenses fueron testigos de un teatro desnudo con una alta calidad en el libreto y en la interpretación de los actores. Tras la función, ahora solo queda un diálogo flotante sobre la culpa, el castigo y los verdaderos alcances del sistema penal.

Al concluir, tanto Vega como Bichir agradecieron a los presentes su asistencia y se felicitó al actor por su cumpleaños, dando un toque especial a la noche.

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