Bruno Bichir y Marimar Vega sacuden a Saltillo con el dilema ético de ‘Réquiem’

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    Bruno Bichir y Marimar Vega sacuden a Saltillo con el dilema ético de ‘Réquiem’
    Bruno Bichir y Marimar Vega protagonizaron un intenso duelo actoral sobre el escenario del Teatro de la Ciudad Fernando Soler. HOMERO SÁNCHEZ

La historia sobre la inminente ejecución de un menor ofreció un teatro desnudo que dejó más preguntas que respuestas en la capital coahuilense

Saltillo vivió una jornada de cuestiones éticas y dramatúgicas con la obra ‘Réquiem’, escrita por el mexicano Reynolds Robledo, que se presentó en una única función en la noche del 7 de octubre, en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. De inicio a fin, los asistentes fueron cautivados por un choque de convicciones.

Bajo la dirección de Enrique Singer, la puesta en escena trajo a la capital coahuilense a dos figuras clave de la actuación nacional: Bruno Bichir y Marimar Vega, quienes con su talento escénico sostienen un feroz duelo durante aproximadamente una hora.

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La función en la ciudad marcó una parada clave dentro de su gira por la República Mexicana, antes de continuar su recorrido hacia escenarios de Monterrey, Guadalajara y Querétaro.

CONDENAS Y LÍMITES: LA PREMISA DE ‘RÉQUIEM’

La obra plantea un escenario tan perturbador como provocador: la inminente ejecución de un niño condenado a pena de muerte tras ser el autor de un crimen atroz que conmocionó a la opinión pública.

En momentos previos a la sentencia, la narrativa se concentra en una habitación donde dos visiones opuestas del mundo colisionan, provocando que el espectador se cuestione a sí mismo.

Los personajes son ‘Emma Solís’, interpretada por Vega, quien funge como la implacable fiscal del caso para quien la justicia no puede amedrentarse por la edad cuando el acto ha roto el pacto social. Y su contraparte, ‘el sacerdote’, interpretado por Bichir: el clérigo que acompaña al menor en sus últimas horas. Se caracteriza por sostener siempre una postura ligada a la fe, la misericordia y la posibilidad de redención, cuestionando si el castigo es equidad o venganza institucionalizada.

$!Bajo la dirección de Enrique Singer, la obra enfrenta la visión implacable de la justicia con la búsqueda de fe y misericordia.
Bajo la dirección de Enrique Singer, la obra enfrenta la visión implacable de la justicia con la búsqueda de fe y misericordia. HOMERO SÁNCHEZ

MÁS PREGUNTAS QUE RESPUESTAS

Lejos de buscar el confort de los asistentes o moralejas, ‘Réquiem’ destaca porque no establece opiniones correctas o incorrectas. Los personajes defienden sus posturas con argumentos tan sólidos que obligan a la audiencia a habitar la incomodidad de la duda.

En el Fernando Soler, los saltillenses fueron testigos de un teatro desnudo con una alta calidad en el libreto y en la interpretación de los actores. Tras la función, ahora solo queda un diálogo flotante sobre la culpa, el castigo y los verdaderos alcances del sistema penal.

$!Marimar Vega da vida a ‘Emma Solís’, la fiscal del caso que sostiene que la justicia no puede ceder ante la gravedad del crimen.
Marimar Vega da vida a ‘Emma Solís’, la fiscal del caso que sostiene que la justicia no puede ceder ante la gravedad del crimen. HOMERO SÁNCHEZ

Al concluir, tanto Vega como Bichir agradecieron a los presentes su asistencia y se felicitó al actor por su cumpleaños, dando un toque especial a la noche.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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