Bruno Mars rinde homenaje a México en el romántico video de ‘Risk It All’

El lanzamiento musical de ‘The Romantic’, el nuevo álbum de Bruno Mars, fue celebrado por los fans del cantante, luego de que este viernes llegara a plataformas digitales y tiendas. En especial destacó la publicación del video de ‘Risk It All’, el cual hace un homenaje a la cultura mexicana. La canción comienza con una clara influencia del bolero y acordes de mariachi, mientras Mars canta en inglés sobre el amor y el compromiso dentro de una relación apasionada. De acuerdo con lo mostrado en el clip, la grabación se realizó en la Iglesia católica Ángel Guardián, ubicada en Los Ángeles, donde se aprecia la imagen de la Virgen de Guadalupe, el altar del templo y el pasillo central adornado con decenas de ramos de rosas rojas, que contrastan con el vestido blanco que usa la novia.

¿QUÉ HIZO BRUNO MARS? El músico y productor aparece con un traje blanco y sombrero del mismo color. En otra parte del video se puede ver a Mars usando un traje rojo mientras toca una guitarra, acompañado por un mariachi que interpreta la melodía a su alrededor. El cierre del video apela a la nostalgia, cuando una pareja de adultos mayores observa la fotografía de la boda de Bruno y su esposa, dando a entender que el videoclip se trataba de un recuerdo, mientras el intérprete de “APT” canta: “no hay nada que no haría, lo arriesgaría todo por ti”. De acuerdo con El Universal, para promocionar esta canción se realizaron actividades a nivel mundial, como camiones repartiendo rosas y muros de “candados del amor”.

UN REGRESO TRIUNFAL ‘The Romantic’ llegó a las plataformas musicales y tiendas tras una racha histórica en las listas. El ganador del Grammy por ‘Die With A Smile’, colaboración con Lady Gaga, rompió récords al convertirse en la canción más rápida en alcanzar mil millones de reproducciones en Spotify y al liderar durante 18 semanas el Billboard Global 200. Además, su participación junto a Rosé en ‘APT’ le valió una nueva triple nominación al Grammy. Con más de 150 millones de oyentes mensuales en Spotify en 2025 y al menos siete certificaciones Diamante otorgadas por la Recording Industry Association of America, Bruno Mars reafirma su lugar como una de las figuras más influyentes del pop global. (Con información de Reforma)

