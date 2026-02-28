Bruno Mars rinde homenaje a México en el romántico video de ‘Risk It All’

/ 28 febrero 2026
    Bruno Mars rinde homenaje a México en el romántico video de ‘Risk It All’
    Apuesta. El videoclip de ‘Risk It All’ mezcla bolero, mariachi y una historia de amor que apela a la nostalgia. FOTOS: YOUTUBE @BRUNOMARS

El videoclip, dirigido por Daniel Ramos, incluye elementos como la Virgen de Guadalupe, mariachi, una típica boda latina y el drama de un amor

El lanzamiento musical de ‘The Romantic’, el nuevo álbum de Bruno Mars, fue celebrado por los fans del cantante, luego de que este viernes llegara a plataformas digitales y tiendas. En especial destacó la publicación del video de ‘Risk It All’, el cual hace un homenaje a la cultura mexicana.

La canción comienza con una clara influencia del bolero y acordes de mariachi, mientras Mars canta en inglés sobre el amor y el compromiso dentro de una relación apasionada.

De acuerdo con lo mostrado en el clip, la grabación se realizó en la Iglesia católica Ángel Guardián, ubicada en Los Ángeles, donde se aprecia la imagen de la Virgen de Guadalupe, el altar del templo y el pasillo central adornado con decenas de ramos de rosas rojas, que contrastan con el vestido blanco que usa la novia.

¿QUÉ HIZO BRUNO MARS?

El músico y productor aparece con un traje blanco y sombrero del mismo color. En otra parte del video se puede ver a Mars usando un traje rojo mientras toca una guitarra, acompañado por un mariachi que interpreta la melodía a su alrededor.

El cierre del video apela a la nostalgia, cuando una pareja de adultos mayores observa la fotografía de la boda de Bruno y su esposa, dando a entender que el videoclip se trataba de un recuerdo, mientras el intérprete de “APT” canta: “no hay nada que no haría, lo arriesgaría todo por ti”.

De acuerdo con El Universal, para promocionar esta canción se realizaron actividades a nivel mundial, como camiones repartiendo rosas y muros de “candados del amor”.

UN REGRESO TRIUNFAL

‘The Romantic’ llegó a las plataformas musicales y tiendas tras una racha histórica en las listas. El ganador del Grammy por ‘Die With A Smile’, colaboración con Lady Gaga, rompió récords al convertirse en la canción más rápida en alcanzar mil millones de reproducciones en Spotify y al liderar durante 18 semanas el Billboard Global 200.

Además, su participación junto a Rosé en ‘APT’ le valió una nueva triple nominación al Grammy.

Con más de 150 millones de oyentes mensuales en Spotify en 2025 y al menos siete certificaciones Diamante otorgadas por la Recording Industry Association of America, Bruno Mars reafirma su lugar como una de las figuras más influyentes del pop global. (Con información de Reforma)

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

