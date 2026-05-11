BTS en México: detienen a 30 personas por reventa y robo durante conciertos en el estadio GNP

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México dio a conocer que el operativo de vigilancia implementado durante las presentaciones de BTS permitió detectar diversas conductas ilícitas en los alrededores del estadio, ubicado en la alcaldía Iztacalco.

Tras los tres conciertos realizados por la agrupación surcoreana BTS como parte de la gira “BTS World Tour Arirang 2026” en el estadio GNP de la Ciudad de México, autoridades capitalinas informaron la detención de 30 personas presuntamente relacionadas con la reventa de boletos y el robo de teléfonos celulares en las inmediaciones del recinto.

DETIENEN A 30 PERSONAS, INCLUYENDO 13 MENORES DE EDAD, DURANTE CONCIERTOS DE BTS

De acuerdo con la SSC, los oficiales realizaron patrullajes preventivos y acciones de vigilancia en las inmediaciones del estadio GNP, localizado en la colonia Granjas México, con el objetivo de garantizar la seguridad de las y los asistentes durante los tres días del evento musical.

Como resultado de estas acciones, fueron detenidas 30 personas, entre ellas 13 menores de edad, quienes presuntamente ofrecían boletos a precios superiores a los establecidos en taquilla y posiblemente apócrifos.

Las autoridades señalaron que a los implicados les fue asegurada una entrada como parte de las investigaciones correspondientes.

13 DETENIDOS YA CONTABAN CON ANTECEDENTES POR LOS MISMOS DELITOS

La SSC detalló que las detenciones se realizaron de manera escalonada durante las fechas de los conciertos.

El 7 de mayo fueron aseguradas 14 personas; posteriormente, el 9 de mayo se detuvo a 10 probables responsables y el 10 de mayo a seis personas más.

En total, las autoridades reportaron la detención de 30 hombres y mujeres vinculados con posibles actos de reventa de boletos.

Asimismo, se informó que 13 de los detenidos ya contaban con antecedentes por la misma falta cívica relacionada con la comercialización irregular de entradas para espectáculos públicos.

Todos los involucrados fueron puestos a disposición del Juez Cívico correspondiente, quien determinará la sanción aplicable conforme a la normatividad vigente.

DETIENEN A DOS PERSONAS POR ROBO DE CELULARES

Además de las detenciones relacionadas con la reventa, las autoridades informaron sobre la captura de dos personas acusadas presuntamente de robo de teléfonos celulares durante el primer concierto realizado el 7 de mayo.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron durante el desfogue del recinto, a la altura de la puerta seis del estadio.

Los detenidos fueron un hombre de 33 años y una menor de 16 años, quienes presuntamente despojaron de sus dispositivos móviles a algunos asistentes al evento.

La SSC indicó que ambas personas fueron identificadas por las víctimas y que durante la revisión les fueron asegurados dos teléfonos celulares recuperados.

Tras la detención, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, luego de que se les informaran sus derechos de ley.