$!BTS sorprende en Arena México; Jimin, Jin y Suga disfrutan función de lucha libre con Místico

La visita de la banda surcoreana BTS a la Ciudad de México continúa generando reacciones entre sus seguidores luego de que algunos de sus integrantes fueran captados asistiendo a una función de lucha libre en la histórica Arena México, uno de los recintos más emblemáticos de este deporte en el país. Los integrantes Jimin, Jin y Suga acudieron como espectadores a la función celebrada la noche del viernes 8 de mayo, donde presenciaron una cartelera encabezada por el luchador mexicano Místico. La presencia de los artistas de la agrupación BTS ocurrió después del concierto que la agrupación ofreció el jueves en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira internacional “BTS WORLD TOUR ARIRANG”.

BTS APROVECHA SU DÍA LIBRE EN LA CAPITAL MEXICANA Tras su primera presentación en la Ciudad de México, los integrantes de la agrupación aprovecharon su tiempo libre para recorrer algunos de los lugares más representativos de la capital antes de continuar con los conciertos programados para este 9 y 10 de mayo. Durante la función de lucha libre, asistentes comenzaron a sospechar de la presencia de los artistas luego de que Místico apareciera rumbo al cuadrilátero utilizando una chamarra con el logotipo de BTS, situación que llamó la atención del público presente.

Posteriormente, varios aficionados detectaron que en las primeras filas se encontraban personas extranjeras cubriendo parcialmente sus rostros con máscaras y capuchas. La expectativa aumentó rápidamente y decenas de asistentes comenzaron a grabar videos con sus teléfonos celulares. A través de diversos clips difundidos en redes sociales, se observó a Jimin, Jin y Suga disfrutando de la función y reaccionando al ambiente característico de la lucha libre mexicana.

INTEGRANTES DE BTS USAN MÁSCARAS DE LUCHA LIBRE DURANTE FUNCIÓN EN ARENA MÉXICO Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando los integrantes de BTS utilizaron máscaras de lucha libre, integrándose a una de las tradiciones más populares del entretenimiento mexicano. Las imágenes comenzaron a viralizarse rápidamente entre seguidores del grupo y aficionados a la lucha libre, quienes celebraron la interacción de los artistas con elementos representativos de la cultura popular mexicana. Durante la función, algunos asistentes lograron reconocer a Jimin pese a las máscaras y capuchas, por lo que comenzaron a circular publicaciones en redes sociales confirmando la presencia de los integrantes de BTS en la Arena México. En distintos videos compartidos por usuarios, también se observa el momento en que los cantantes se retiraron las máscaras para continuar viendo la función desde sus lugares.

MÍSTICO SALUDA A JIN DURANTE LA FUNCIÓN Otro de los momentos más comentados de la noche ocurrió cuando Místico descendió del ring y se acercó a la zona donde se encontraban sentados los integrantes de BTS. El luchador saludó de manera cordial a Jin mientras decenas de asistentes captaban la escena en video. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en plataformas digitales y generaron múltiples reacciones entre seguidores mexicanos e internacionales de la agrupación.

La función del viernes tuvo como protagonistas en el ring a Místico y Titán, quienes enfrentaron a Ángel de Oro y Bárbaro Cavernario en una de las luchas estelares de la noche. El detalle de la chamarra de BTS utilizada por Místico también provocó comentarios entre usuarios de redes sociales, quienes destacaron el gesto del llamado “Rey de Plata y Oro”.

SUGA COMPARTE EN REDES SOCIALES SU VISITA A LA LUCHA LIBRE Horas después de la función, Suga terminó por confirmar públicamente su presencia en la Arena México al compartir en sus historias de Instagram un video donde aparece Místico sobre las cuerdas del cuadrilátero. La publicación generó miles de reacciones entre seguidores del grupo y usuarios en internet, quienes celebraron que los integrantes de BTS decidieran acercarse a una de las tradiciones más reconocidas del entretenimiento mexicano.

La agrupación todavía tiene programadas dos fechas más en el Estadio GNP Seguros, correspondientes al 9 y 10 de mayo, con las que concluirán su gira “BTS WORLD TOUR ARIRANG” en México. La visita de los integrantes de BTS a la Arena México ya es considerada por numerosos seguidores como uno de los momentos más comentados y virales de su estancia en la capital del país.

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