BTS en México: OCESA actualiza fechas de preventa y anuncia cuándo se revelarán los precios de los boletos

La preventa y venta de boletos para los tres conciertos de BTS en México fue actualizada por OCESA, promotora encargada de los espectáculos, luego de varios días en los que seguidoras del grupo, conocidas como ARMYS, solicitaron mayor claridad sobre el mapa del recinto y los precios por sección.

A través de su cuenta oficial OCESA K-POP, la empresa emitió un comunicado en el que informó cambios en las fechas originalmente anunciadas el pasado 13 de enero, cuando se dio a conocer el BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’. En ese anuncio inicial se había establecido que la Venta ARMY MEMBERSHIP se realizaría el jueves 22 de enero, mientras que la venta general estaba programada para el sábado 24 de enero.

NUEVA FECHA PARA LA PREVENTA ARMY MEBERSHIP EN BTS

En la actualización difundida este día, OCESA informó que la preventa exclusiva para miembros ARMY MEMBERSHIP fue reprogramada. El comunicado oficial señala:

“ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE PARA LA PREVENTA

Las preventas ARMY MEMBERSHIP para los conciertos de Ciudad de México del próximo BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ han sido reprogramadas para el viernes 23 de enero.”

De acuerdo con la información difundida, los horarios de inicio de la preventa dependerán de la fecha del concierto:

- Para los conciertos del 7 y 9 de mayo, en el Estadio GNP Seguros, la preventa iniciará a las 9:00 a.m. (hora del centro).

- Para la función del 10 de mayo, la preventa comenzará a las 12:00 p.m. (hora del centro).