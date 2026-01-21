BTS en México: OCESA actualiza fechas de preventa y anuncia cuándo se revelarán los precios de los boletos
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
OCESA actualizó las fechas de la preventa ARMY MEMBERSHIP para los conciertos de BTS en la Ciudad de México y confirmó cuándo se darán a conocer los precios
La preventa y venta de boletos para los tres conciertos de BTS en México fue actualizada por OCESA, promotora encargada de los espectáculos, luego de varios días en los que seguidoras del grupo, conocidas como ARMYS, solicitaron mayor claridad sobre el mapa del recinto y los precios por sección.
A través de su cuenta oficial OCESA K-POP, la empresa emitió un comunicado en el que informó cambios en las fechas originalmente anunciadas el pasado 13 de enero, cuando se dio a conocer el BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’. En ese anuncio inicial se había establecido que la Venta ARMY MEMBERSHIP se realizaría el jueves 22 de enero, mientras que la venta general estaba programada para el sábado 24 de enero.
TE PUEDE INTERESAR: ‘Qué bueno que vienen’... Sheinbaum califica como histórica la llegada de BTS a México y Profeco aclara venta de boletos
NUEVA FECHA PARA LA PREVENTA ARMY MEBERSHIP EN BTS
En la actualización difundida este día, OCESA informó que la preventa exclusiva para miembros ARMY MEMBERSHIP fue reprogramada. El comunicado oficial señala:
“ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE PARA LA PREVENTA
Las preventas ARMY MEMBERSHIP para los conciertos de Ciudad de México del próximo BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ han sido reprogramadas para el viernes 23 de enero.”
De acuerdo con la información difundida, los horarios de inicio de la preventa dependerán de la fecha del concierto:
- Para los conciertos del 7 y 9 de mayo, en el Estadio GNP Seguros, la preventa iniciará a las 9:00 a.m. (hora del centro).
- Para la función del 10 de mayo, la preventa comenzará a las 12:00 p.m. (hora del centro).
VENTA GENERAL PARA LOS CONCIERTOS DE BTS EN MÉXICO SE MANTIENEN SIN CAMBIOS
OCESA confirmó que la venta general se llevará a cabo conforme a lo anunciado inicialmente. El comunicado precisa:
“La VENTA GENERAL se llevará a cabo el sábado 24 de enero a las 9:00 a.m. (hora del centro), tal como estaba previsto originalmente.”
OCESA ESTABLECE FECHA PARA ANUNCIAR PRECIOS DE BOLETOS PARA LOS CONCIERTOS DE BTS EN MÉXICO
Uno de los puntos más solicitados por las seguidoras del grupo fue la publicación anticipada de los costos. En respuesta, la promotora informó que los precios oficiales se darán a conocer antes del inicio de la preventa:
“Los precios de los boletos para estos conciertos se darán a conocer el jueves 22 de enero a las 9:00 a.m. (hora del centro).”
REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PREVENTA ARMY MEMBERSHIP
En el mismo comunicado, OCESA reiteró las condiciones necesarias para que las personas puedan ingresar a la preventa exclusiva. “Es importante recordar que solo las personas titulares de ARMY MEMBERSHIP que se hayan registrado previamente podrán ingresar a la fila virtual y acceder a la preventa.”
Para desbloquear el acceso a la compra, será necesario:
- Ingresar un número de ARMY MEMBERSHIP de 9 dígitos, que inicia con las letras BA.
- Verificar que el correo electrónico del Weverse ID, asociado a la membresía ARMY, coincida con el correo electrónico registrado en la cuenta de Ticketmaster.
OCESA detalló que, en caso de que los correos no coincidan, no será posible ingresar a la fila virtual, por lo que recomendó “actualizar el correo electrónico de tu cuenta de Ticketmaster o crear una cuenta nueva.”
El comunicado concluye con el mensaje: “Lamentamos cualquier inconveniente.”
TE PUEDE INTERESAR: Ticketmaster revela mapa del escenario 360° de BTS para México; Profeco exige precios claros a Ocesa
MAPA DEL ESTADIO GNP SEGUROS Y CARACTERÍSTICAS DEL ESCENARIO DE BTS EN MÉXICO
Fue el pasado 19 de enero cuando Ticketmaster publicó el mapa oficial del Estadio GNP Seguros para las tres fechas programadas en la Ciudad de México. En dicho esquema se confirma que BTS contará con un escenario circular de 360 grados.
La boletera también informó que todo el recinto tendrá asiento designado, lo que implica que no habrá zonas generales de pie. De acuerdo con la distribución presentada, el diseño del escenario permitirá que los asistentes tengan vista al escenario desde cualquier punto del estadio.
Con esta actualización, se establecen las fechas definitivas para la preventa y la venta general, así como el momento en el que se darán a conocer los precios de los boletos para los conciertos de BTS en México.