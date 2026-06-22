Cancela Universal biopic de Madonna por falta de presupuesto
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Julia Garner daría vida a la estrella del pop, mientras que la propia cantante fungiría como directora y coguionista
La estrella mundial Madonna dejará a sus fanáticos y al público en general sin la oportunidad de conocer de primera mano la historia de su vida y el camino que la llevó a convertirse en la ‘Reina del Pop’, luego de que Universal Pictures cancelara la biopic que encabezaba la cantante.
“Tuvimos una pelea, yo y Universal, respecto al presupuesto que necesitaba. He tenido una vida extraordinaria, he tenido una vida enorme, así que necesitaba un gran presupuesto. ¿Sabes lo que quiero decir? No iba a ser una película indie”, explicó Madonna a Interview Magazine.
La cinta comenzó a desarrollarse entre 2021 y 2022, por lo que representó un proyecto importante para la intérprete de ‘Like a Virgin’.
¿QUÉ DIJO MADONNA?
La estrella aseguró que dedicó una gran cantidad de tiempo a recopilar experiencias y momentos de su vida para la realización del proyecto cinematográfico.
“Trabajé en mi guion durante dos años y pasé dos años en Universal Studios con los productores haciendo presupuestos y casting”, dijo la artista.
Según trascendió, la protagonista de ‘Evita’ buscó alternativas para que el estudio continuara respaldando el proyecto; sin embargo, no fue posible.
Entre ellas, planteó trasladar el rodaje a Serbia, propuesta que nunca recibió luz verde por parte de Universal.
“Encontré una forma de hacerlo por menos dinero en Serbia, pero no creo que les gustara la idea... Tal vez simplemente no creían en mí”, agregó la cantante de ‘Hung Up’.