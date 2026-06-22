Cancela Universal biopic de Madonna por falta de presupuesto

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    Cancela Universal biopic de Madonna por falta de presupuesto
    Historia. Madonna dedicó varios años al desarrollo del guion y la planeación de la película que narraría su trayectoria artística. FOTO: ESPECIAL

Julia Garner daría vida a la estrella del pop, mientras que la propia cantante fungiría como directora y coguionista

La estrella mundial Madonna dejará a sus fanáticos y al público en general sin la oportunidad de conocer de primera mano la historia de su vida y el camino que la llevó a convertirse en la ‘Reina del Pop’, luego de que Universal Pictures cancelara la biopic que encabezaba la cantante.

“Tuvimos una pelea, yo y Universal, respecto al presupuesto que necesitaba. He tenido una vida extraordinaria, he tenido una vida enorme, así que necesitaba un gran presupuesto. ¿Sabes lo que quiero decir? No iba a ser una película indie”, explicó Madonna a Interview Magazine.

La cinta comenzó a desarrollarse entre 2021 y 2022, por lo que representó un proyecto importante para la intérprete de ‘Like a Virgin’.

¿QUÉ DIJO MADONNA?

La estrella aseguró que dedicó una gran cantidad de tiempo a recopilar experiencias y momentos de su vida para la realización del proyecto cinematográfico.

Trabajé en mi guion durante dos años y pasé dos años en Universal Studios con los productores haciendo presupuestos y casting”, dijo la artista.

Según trascendió, la protagonista de ‘Evita’ buscó alternativas para que el estudio continuara respaldando el proyecto; sin embargo, no fue posible.

Entre ellas, planteó trasladar el rodaje a Serbia, propuesta que nunca recibió luz verde por parte de Universal.

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“Encontré una forma de hacerlo por menos dinero en Serbia, pero no creo que les gustara la idea... Tal vez simplemente no creían en mí”, agregó la cantante de ‘Hung Up’.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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