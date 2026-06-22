Cancela Universal biopic de Madonna por falta de presupuesto

La estrella mundial Madonna dejará a sus fanáticos y al público en general sin la oportunidad de conocer de primera mano la historia de su vida y el camino que la llevó a convertirse en la ‘Reina del Pop’, luego de que Universal Pictures cancelara la biopic que encabezaba la cantante.

“Tuvimos una pelea, yo y Universal, respecto al presupuesto que necesitaba. He tenido una vida extraordinaria, he tenido una vida enorme, así que necesitaba un gran presupuesto. ¿Sabes lo que quiero decir? No iba a ser una película indie”, explicó Madonna a Interview Magazine.

La cinta comenzó a desarrollarse entre 2021 y 2022, por lo que representó un proyecto importante para la intérprete de ‘Like a Virgin’.