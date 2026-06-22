Imagine Dragons conquista Monterrey y hace vibrar el FIFA Fan Fest

Este domingo por la noche, la fiesta en Monterrey dentro del FIFA Fan Fest llegó a uno de sus puntos más altos, como quedó demostrado con la presentación de Imagine Dragons, una de las agrupaciones más esperadas del evento.

Según los organizadores, los éxitos de la banda, que alcanzó la fama mundial en 2012, convocaron a poco más de 120 mil personas en el Parque Fundidora.

“Esta noche es para ustedes. Tengan el corazón abierto, la mente clara; ojalá olviden todas las cosas que les preocupan y las dejen ir”, dijo el cantante ante el concurrido recinto.