Imagine Dragons conquista Monterrey y hace vibrar el FIFA Fan Fest
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El líder, Dan Reynolds, sorprendió al público al cantar ‘Cielito Lindo’ y portar la playera de la Selección Mexicana ante más de 120 mil asistentes
Este domingo por la noche, la fiesta en Monterrey dentro del FIFA Fan Fest llegó a uno de sus puntos más altos, como quedó demostrado con la presentación de Imagine Dragons, una de las agrupaciones más esperadas del evento.
Según los organizadores, los éxitos de la banda, que alcanzó la fama mundial en 2012, convocaron a poco más de 120 mil personas en el Parque Fundidora.
“Esta noche es para ustedes. Tengan el corazón abierto, la mente clara; ojalá olviden todas las cosas que les preocupan y las dejen ir”, dijo el cantante ante el concurrido recinto.
ADOPTADO POR LOS REGIOS
De acuerdo con un reporte de Reforma, durante más de hora y media la banda estadounidense puso a cantar a los asistentes y los hizo disfrutar en grande de esta fiesta mundialista con temas como “Enemy”, “Bones”, “Thunder”, “Believer”, “Demons”, “Natural”, “Radioactive” y otros más.
Al recibir del público una playera de la Selección Mexicana, Reynolds se la puso de inmediato con orgullo, expresó su respaldo al equipo nacional y comenzó a entonar en español un fragmento de “Cielito Lindo”, que fue coreado por todos los asistentes, mexicanos y extranjeros, reunidos para escucharlo.
Tras el emotivo momento en el que la audiencia le mostró su cariño, el cantante abrió su corazón y compartió que es el público quien lo inspira a salir al escenario y ofrecer sus espectáculos.
“Son ustedes los que me sanan, por quienes hago esto, por quienes despierto. Son ustedes quienes salvaron mi vida y me dan una razón para estar vivo. Ustedes son Imagine Dragons”, aseguró Reynolds antes de interpretar a todo pulmón “Walking the Wire”, “Thunder” y “Believer”. (Con información de El Universal y Reforma)