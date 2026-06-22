Imagine Dragons conquista Monterrey y hace vibrar el FIFA Fan Fest

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    Imagine Dragons conquista Monterrey y hace vibrar el FIFA Fan Fest
    Fiesta. Dan Reynolds encendió el ambiente del FIFA Fan Fest de Monterrey ante una multitud que abarrotó el Parque Fundidora. FOTO: REFORMA

El líder, Dan Reynolds, sorprendió al público al cantar ‘Cielito Lindo’ y portar la playera de la Selección Mexicana ante más de 120 mil asistentes

Este domingo por la noche, la fiesta en Monterrey dentro del FIFA Fan Fest llegó a uno de sus puntos más altos, como quedó demostrado con la presentación de Imagine Dragons, una de las agrupaciones más esperadas del evento.

Según los organizadores, los éxitos de la banda, que alcanzó la fama mundial en 2012, convocaron a poco más de 120 mil personas en el Parque Fundidora.

“Esta noche es para ustedes. Tengan el corazón abierto, la mente clara; ojalá olviden todas las cosas que les preocupan y las dejen ir”, dijo el cantante ante el concurrido recinto.

ADOPTADO POR LOS REGIOS

De acuerdo con un reporte de Reforma, durante más de hora y media la banda estadounidense puso a cantar a los asistentes y los hizo disfrutar en grande de esta fiesta mundialista con temas como “Enemy”, “Bones”, “Thunder”, “Believer”, “Demons”, “Natural”, “Radioactive” y otros más.

Al recibir del público una playera de la Selección Mexicana, Reynolds se la puso de inmediato con orgullo, expresó su respaldo al equipo nacional y comenzó a entonar en español un fragmento de “Cielito Lindo”, que fue coreado por todos los asistentes, mexicanos y extranjeros, reunidos para escucharlo.

Tras el emotivo momento en el que la audiencia le mostró su cariño, el cantante abrió su corazón y compartió que es el público quien lo inspira a salir al escenario y ofrecer sus espectáculos.

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“Son ustedes los que me sanan, por quienes hago esto, por quienes despierto. Son ustedes quienes salvaron mi vida y me dan una razón para estar vivo. Ustedes son Imagine Dragons”, aseguró Reynolds antes de interpretar a todo pulmón “Walking the Wire”, “Thunder” y “Believer”. (Con información de El Universal y Reforma)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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