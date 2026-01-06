Capi Pérez habla por primera vez sobre la muerte de Nataly Montserrat, sobrina de su esposa

/ 6 enero 2026
    Capi Pérez habla por primera vez sobre la muerte de Nataly Montserrat, sobrina de su esposa
    El conductor Capi Pérez confirmó el fallecimiento de una sobrina de su esposa y aclaró que el caso no estuvo relacionado con violencia, sino con temas de salud mental, pidiendo respeto al duelo familiar. INSTAGRAM | CAPI PÉREZ

Capi Pérez pidió empatía y respeto tras confirmar el fallecimiento de una integrante de su familia, destacando la importancia de atender la salud mental

El conductor mexicano Capi Pérez habló públicamente sobre la muerte de Nataly Montserrat, sobrina de su esposa, quien había sido reportada como desaparecida en Cancún, Quintana Roo.

El presentador de Venga la Alegría se refirió al tema con cautela, señalando que se trató de un episodio doloroso que impactó profundamente a todos sus seres queridos.

“Pasamos un momento muy triste, muy duro como familia, con la desaparición de una sobrina de mi esposa, después nos enteramos que lamentablemente había perdido la vida”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Encuentran sin vida a Nataly Montserrat, sobrina de la esposa de Capi Pérez; FGE de Quintana Roo investiga

CAPI PÉREZ ACLARA QUE FALLECIMIENTO DE FAMILIAR NO ESTUVO RELACIONADO CON VIOLENCIA

Ante las especulaciones surgidas en redes sociales sobre una posible relación del caso con la violencia en el país, Capi Pérez fue enfático al precisar que el deceso estuvo vinculado con temas de salud mental.

“Este tema fue más, no tanto de inseguridad, sino de salud mental. Creo que es muy importante informarse, analizar qué está pasando por tu mente, tenerlo claro y buscar ayuda”, señaló.

El conductor también reflexionó sobre la importancia de fortalecer los lazos familiares y acompañar emocionalmente a los seres queridos.

“Lo que nos deja es valorar más a tus familiares, abrazarlos, escucharlos y decirles que los amas más seguido”, agregó.

ITZEL BARRO COMPARTE SU ESTADO EMOCIONAL DESPUÉS DE ENCONTRAR A SOBRINA QUE SE ENCONTRABA DESAPARECIDA SIN VIDA

Por su parte, Itzel Barro, esposa de Capi Pérez, se refirió brevemente a la situación y destacó que se trata de un proceso íntimo que la familia ha decidido manejar en privado.

“Súper triste, es algo que no se lo deseo a nadie. Estamos apoyando a la familia”, comentó.

Asimismo, explicó que la reserva pública obedece al dolor que aún atraviesan.

“Estamos muy lastimados, pero son cosas de familia. Las autoridades nos ayudaron muchísimo”, afirmó.

QUÉ SE SABE SOBRE EL FALLECIMIENTO DE NATALY MONTSERRAT

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que Nataly Montserrat “N”, de 30 años, fue localizada sin vida en Cancún tras ser reportada como desaparecida desde el 25 de diciembre de 2025. La denuncia formal se presentó el 27 de diciembre, activándose una ficha de búsqueda bajo el Protocolo Alba.

El cuerpo fue hallado en un área verde frente al fraccionamiento Jardines del Sur 6, en el municipio de Benito Juárez, sin signos visibles de violencia, de acuerdo con la información oficial. La joven fue reportada como “localizada”, sin que en ese momento se dieran a conocer mayores detalles sobre las causas del fallecimiento.

La Fiscalía indicó que las indagatorias se realizaron conforme a los protocolos establecidos y con perspectiva de género, además de brindar acompañamiento integral a la familia durante el proceso.

En sus declaraciones, Capi Pérez subrayó la importancia de atender la salud mental, buscar ayuda profesional y fomentar espacios de comunicación dentro de las familias, señalando que su experiencia dejó una enseñanza profunda en su círculo cercano.

El caso se mantiene como un tema íntimo para la familia, que ha solicitado respeto a su duelo mientras continúan los procedimientos correspondientes ante las autoridades.

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

