Escala el conflicto familiar: Imelda Tuñón lanza delicada acusación contra José Manuel Figueroa

Una vez más, el conflicto público que enfrentan Maribel Guardia y Marco Chacón contra Imelda Garza Tuñón escaló de nivel, luego de que la viuda de Julián Figueroa revelara un presunto abuso sexual del que habría sido víctima el cantante cuando era niño, señalando como responsable a su hermano mayor, José Manuel Figueroa. La disputa por la herencia y la ya relegada custodia de José Julián quedaron en segundo plano tras una serie de revelaciones íntimas que han salido a la luz entre quienes alguna vez conformaron una familia. El señalamiento comenzó a circular en redes sociales, particularmente en X, donde se difundió como noticia que Imelda habría compartido un audio con diversos periodistas, entre ellos Adis Tuñón, conductora de Imagen Televisión, quien confirmó haber recibido dicho material.

¿QUÉ LE PASÓ A JULIÁN FIGUEROA? “Imelda Tuñón acusa a José Manuel Figueroa de abusar sexualmente de Julián cuando era niño, asegurando que Maribel sabía”, se lee en un mensaje difundido por la cuenta identificada como @LaPortadaAI1. De manera paralela, medios como TV Notas retomaron el señalamiento, subrayando que, al no existir confirmación directa por parte de Maribel Guardia, Marco Chacón o la propia Imelda de forma pública, la versión debía tratarse con cautela y mantenerse en el terreno del rumor.

Por su parte, la periodista Adis Tuñón confirmó que ella y otros comunicadores recibieron el audio presuntamente enviado por Imelda Garza Tuñón; sin embargo, se negó a difundirlo debido a la gravedad del caso. “No sé si los audios son verdad o inteligencia artificial, pero Imelda los mandó. Y negarlo es un error”, escribió la conductora del programa De Primera Mano, de Imagen Televisión.

AUDIOS FILTRADOS En los audios que circularon en redes sociales se escucha presuntamente a Garza Tuñón hablar con su madre sobre la tragedia que habría ocurrido al interior de la familia del fallecido Joan Sebastian. “El tema de la violación es un descuido muy fuerte de ella. Mi mamá estaba llorando conmigo. (...) Me dijo: ‘¿Cómo es posible que una madre no haga nada?’. (...) ‘No me imagino que un hijo mío llegue y me diga: mamá, me violaron, y que se sepa quién fue... y que no haya hecho nada’”, se escucha en el audio atribuido a Imelda Garza Tuñón.

Estar aclarando chismes en tu programa no creo que me beneficie ni para vender boletos ni discos”.

‘NO ME INTERESA ACLARAR CHISMES’ Cerca de las 13:00 horas, el programa digital En Shock dio a conocer que José Manuel Figueroa rechazó declarar ampliamente sobre el señalamiento; no obstante, lo minimizó calificándolo como un rumor. “Muchas gracias por el interés, pero estar aclarando chismes en tu programa no creo que me beneficie ni para vender boletos ni discos”, expresó en un audio difundido por el medio digital.