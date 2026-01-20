Carín León en Saltillo: fecha, boletos y todos los detalles del concierto en el Estadio Olímpico

20 enero 2026
    Carín León en Saltillo: fecha, boletos y todos los detalles del concierto en el Estadio Olímpico
    El exponente del regional mexicano llegará a la capital coahuilense con sus éxitos. FOTO: ESPECIAL

El intérprete de éxitos como “Primera Cita” y “Según Quién”, se presentará el próximo sábado 2 de mayo

La capital coahuilense se prepara para vivir una noche musical en el Estadio Olímpico con la llegada de Carín León, considerado hoy uno de los máximos exponentes del regional mexicano.

El intérprete sonorense de éxitos como “Primera Cita”, “La Morrita”, “Según Quién” y “No Es Por Acá”, traerá su potente voz y su estilo inconfundible a Saltillo el sábado 2 de mayo, con un concierto que promete ser histórico.

La venta de boletos iniciará este próximo viernes 23 de enero a las 10:00 de la mañana, y podrán adquirirse a través del sitio Ticket To Go, así como en los puntos de venta físicos de Jr Sombreros y FORTY GAMER CLUB.

TE PUEDE INTERESAR: ¡De Carlos Rivera a Chayanne! Saltillo se llena de música en 2026: los conciertos imperdibles del año

Este anuncio se suma a la amplia agenda 2026 de conciertos en Saltillo, que ya contempla a Porter (14 de febrero), Yandel (6 de marzo), Grupo Pesado, El Poder del Norte y Grupo Sólido (7 de marzo), El Malilla (11 de marzo), Carlos Rivera (27 de marzo) y Chayanne (25 de abril).

En cuanto a los recintos para los espectáculos, se estarán llevando a cabo en el Parque de Béisbol Francisco I. Madero, el Auditorio Parque Las Maravillas y el Estadio Olímpico.

