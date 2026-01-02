¡De Carlos Rivera a Chayanne! Saltillo se llena de música en 2026: los conciertos imperdibles del año

Israel García
Algunos de los eventos ya registran un alto porcentaje de venta de boletos, por lo que aún estás a tiempo de asegurar tu entrada

Show
/ 2 enero 2026
El 2025 confirmó que Saltillo sí puede lograr sold out y atraer a estrellas de gran magnitud a sus escenarios. Por ello, tanto empresarios como artistas han sumado a la capital coahuilense a sus rutas de presentaciones, consolidándola como una plaza atractiva para los grandes espectáculos.

Desde VMÁS te compartimos algunos de los conciertos que se esperan para 2026 y que prometen crear recuerdos inolvidables, además de fortalecer la oferta cultural y musical de la ciudad.

$!¡De Carlos Rivera a Chayanne! Saltillo se llena de música en 2026: los conciertos imperdibles del año

PORTER – 14 DE FEBRERO

Como una cita romántica perfecta, así puede vivirse el concierto de la banda jalisciense Porter, que se presentará en el Paraninfo del Ateneo Fuente.

Con su gira Rituales, la agrupación llegará a Saltillo el 14 de febrero a las 21:00 horas para reencontrarse con su público local.

La venta de boletos se encuentra disponible en el sitio arema.mx, con tres localidades: VIP ($900), Preferente ($750) y Planta Alta ($600), más cargos por servicio. También pueden adquirirse en sucursales de Jr. Sombreros.

YANDEL – 6 DE MARZO

El cantante puertorriqueño Yandel es otro de los grandes exponentes que visitará Saltillo, con un espectáculo especial acompañado por la Orquesta Filarmónica del Desierto.

El concierto se llevará a cabo el 6 de marzo en el Auditorio Parque Las Maravillas y, de acuerdo con los organizadores, la venta de boletos ya supera el 80% de su capacidad.

Las entradas están disponibles en boletito.com. Aún hay localidades Oro Norte y Oro Sur, con un costo de $1,900 pesos, y General en $600 pesos, más cargos por servicio.

EL MALILLA – 11 DE MARZO

El máximo exponente de la música urbana en México, El Malilla, regresará a Saltillo tras su exitosa presentación en la Feria Saltillo del pasado mes de julio.

El veracruzano llegará el 11 de marzo al Auditorio Parque Las Maravillas con su gira Tu Maliante Tour Bebé, antes de continuar su recorrido por Monterrey, León, Chiapas y Oaxaca, de la mano de Apodaca Group.

La venta de boletos está disponible en eticket.mx. La zona VIP Plus ya se encuentra agotada, por lo que aún quedan localidades con precios que van de los $650 a los $1,240 pesos.

CARLOS RIVERA – 27 DE MARZO

Uno de los artistas más queridos por el público saltillense, Carlos Rivera, regresará a la ciudad como parte de su tour ¡Viva México! el próximo 27 de marzo en el Auditorio Parque Las Maravillas.

Los boletos pueden adquirirse a través de tickettogo.com.mx, donde se ofrecen cerca de 20 localidades con precios que van de los $800 a los $3,500 pesos. También habrá venta física en Forty Gamer y sucursales de Jr. Sombreros.

TE PUEDE INTERESAR: Sigue el drama: niega Will Smith acusación de acoso sexual de su exempleado

CHAYANNE – 25 DE ABRIL

El icónico cantante Chayanne volverá a Saltillo como parte de su gira internacional ‘Bailemos Otra Vez’, con un concierto programado para el 25 de abril en el Estadio de Béisbol Francisco I. Madero.

Desde el anuncio del evento, los fanáticos del puertorriqueño han mostrado gran interés por asegurar su lugar y disfrutar en vivo de sus más grandes éxitos.

La venta de boletos se realiza a través de superboletos.com, con 12 localidades disponibles. Los precios van desde $750 pesos en Grada General, hasta $3,500 en Oro, $4,100 en Platino y $4,900 en Chevron.

