Carlos Rivera en Saltillo: horarios, boletos y todo sobre su concierto en Parque Las Maravillas este 27 de marzo

Este viernes 27 de marzo, después de siete años, llega a la capital coahuilense el cantante internacional Carlos Rivera al Parque Las Maravillas.

Los boletos salieron a la venta desde el mes de noviembre y la respuesta del público saltillense ha sido altamente favorable, ya que se estima que para el día del concierto estarán todos los boletos vendidos.

El ticket más accesible anunciado al público ronda por los 800 pesos. Y al día de hoy aún podemos encontrar disponibilidad en zonas que van desde General Talud, Palco, Preferentes, VIP y Mesa para cuatro personas.