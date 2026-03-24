Carlos Rivera en Saltillo: horarios, boletos y todo sobre su concierto en Parque Las Maravillas este 27 de marzo

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 24 marzo 2026
    Carlos Rivera en Saltillo: horarios, boletos y todo sobre su concierto en Parque Las Maravillas este 27 de marzo
    El originario de Tlaxcala dará un concierto con duración aproximada de 90 minutos. FOTO: CARLOS RIVERA

El cantante originario de Tlaxcala regresa a la capital coahuilense con un concierto en Parque Las Maravillas con un evento familiar

Este viernes 27 de marzo, después de siete años, llega a la capital coahuilense el cantante internacional Carlos Rivera al Parque Las Maravillas.

Los boletos salieron a la venta desde el mes de noviembre y la respuesta del público saltillense ha sido altamente favorable, ya que se estima que para el día del concierto estarán todos los boletos vendidos.

El ticket más accesible anunciado al público ronda por los 800 pesos. Y al día de hoy aún podemos encontrar disponibilidad en zonas que van desde General Talud, Palco, Preferentes, VIP y Mesa para cuatro personas.

https://vanguardia.com.mx/show/carin-leon-en-saltillo-fecha-boletos-y-todos-los-detalles-del-concierto-en-el-estadio-olimpico-EJ19014505

Los organizadores señalaron que este será un concierto totalmente familiar, al que podrán acudir niños y menores de edad. Las puertas se abrirán a las 8:00 pm y a las 9:30 pm comenzará el evento, el cual se estima que tendrá una duración de aproximadamente 90 minutos.

En rueda de prensa, Rodrigo Arizpe, director general de 4.40 Entretenimiento, comentó que: “Saltillo no es un público difícil , es un público exigente”.

https://vanguardia.com.mx/show/gabriel-ramos-se-cantaba-rosita-alvirez-sin-reflexionar-que-habla-de-un-feminicidio-OJ19674965

Al inicio se presentará el talento local con el artista saltillense Diego Melendez, quien se ha destacado y está abriendo carrera en la Ciudad de México.

Como información importante para los asistentes, durante el evento se estarán recibiendo pagos con tarjeta y efectivo para las compras de consumo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conciertos

Localizaciones


Saltillo

Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

Selección de los editores
Recientemente en Saltillo se han ejecutado diversos cateos en los que se han asegurado estupefacientes.

Coahuila: Van 450 cateos en 2026; 35% por drogas y en 60 casos se ha desarmado a agresores de mujeres
Esta semana el gobernador Manolo Jiménez anunciará la llegada de nuevas inversiones a la región.

Coahuila prevé inversiones millonarias y reactivación energética con proyecto de gas
Mientras el PT insiste en sacar la consulta de 2027, la Jucopo admite que, sin consenso, el dictamen podría ir al pleno hasta Pascua.

Persisten diferencias por Plan B electoral; PT y Jucopo del Senado mantienen desacuerdo

La modernización del inmueble incluye tecnología LED en distintos niveles del estadio.

Ciudad de México: iluminación y sonido del Estadio Banorte quedan listos para su estreno
Camino. La película ha recorrido festivales internacionales y ha sido reconocida por su enfoque sobre la violencia de género.

Gabriel Ramos: ‘se cantaba ‘Rosita Alvirez’ sin reflexionar que habla de un feminicidio’
Durante el fin de semana se viralizó en redes sociales el momento en que una persona está tomando el sol desde una ventana de Palacio Nacional en la Ciudad de México.

¿Es un video real o IA? Captan a persona tomando el sol en Palacio Nacional

Asisten a migrantes atrapados en camión por deshidratación y otras afecciones médicas

Hallan 250 migrantes en un camión abandonado dentro de un corralón de Xalapa
Marcelo Luis Ebrard Casaubón, secretario de Economía, informa sobre posicionamiento de México en el T-MEC

Marcelo Ebrard informa sobre posicionamiento de México tras revisión del T-MEC