Carlos Rivera en Saltillo: horarios, boletos y todo sobre su concierto en Parque Las Maravillas este 27 de marzo
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El cantante originario de Tlaxcala regresa a la capital coahuilense con un concierto en Parque Las Maravillas con un evento familiar
Este viernes 27 de marzo, después de siete años, llega a la capital coahuilense el cantante internacional Carlos Rivera al Parque Las Maravillas.
Los boletos salieron a la venta desde el mes de noviembre y la respuesta del público saltillense ha sido altamente favorable, ya que se estima que para el día del concierto estarán todos los boletos vendidos.
El ticket más accesible anunciado al público ronda por los 800 pesos. Y al día de hoy aún podemos encontrar disponibilidad en zonas que van desde General Talud, Palco, Preferentes, VIP y Mesa para cuatro personas.
Los organizadores señalaron que este será un concierto totalmente familiar, al que podrán acudir niños y menores de edad. Las puertas se abrirán a las 8:00 pm y a las 9:30 pm comenzará el evento, el cual se estima que tendrá una duración de aproximadamente 90 minutos.
En rueda de prensa, Rodrigo Arizpe, director general de 4.40 Entretenimiento, comentó que: “Saltillo no es un público difícil , es un público exigente”.
Al inicio se presentará el talento local con el artista saltillense Diego Melendez, quien se ha destacado y está abriendo carrera en la Ciudad de México.
Como información importante para los asistentes, durante el evento se estarán recibiendo pagos con tarjeta y efectivo para las compras de consumo.